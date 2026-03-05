Burping and Cancer: क्या बार-बार आने वाली डकार कैंसर का संकेत है? दिखें ये लक्षण तो हो जाएं सावधान!

पेट का कैंसर खासकर आखिरी स्टेज में पाचन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ट्यूमर खाने के रास्ते में रुकावट डाल सकता है या सूजन पैदा कर सकता है, जिससे गैस ज्यादा बनती है और डकार आती है। इसी तरह खाने की नली का कैंसर निगलने में दिक्कत पैदा करता है और सीने में दबाव या फंसी हुई हवा जैसा एहसास हो सकता है। हालांकि ये बीमारियां एसिड रिफ्लक्स या IBS जैसी आम समस्याओं की तुलना में काफी कम होती हैं।