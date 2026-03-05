5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Burping and Cancer: क्या बार-बार आने वाली डकार कैंसर का संकेत है? दिखें ये लक्षण तो हो जाएं सावधान!

Burping and Cancer: क्या आपको बार-बार डकार आती है? जानिए कब यह सामान्य गैस है और कब हो सकता है पेट या फूड पाइप कैंसर का संकेत।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 05, 2026

Burping and Cancer

Burping and Cancer (photo- gemini ai)

Burping and Cancer: डकार आना एक बिल्कुल आम बात है। खाना खाते या पानी पीते समय हम थोड़ी हवा भी निगल लेते हैं। जब पेट में ज्यादा हवा जमा हो जाती है तो वह मुंह के रास्ते बाहर निकलती है, इसे ही डकार या बर्पिंग कहते हैं। ज्यादातर मामलों में यह सामान्य है और चिंता की बात नहीं होती।

लेकिन अगर डकार बार-बार आए, साथ में पेट फूलना, दर्द या उलझन हो, तो कई लोगों के मन में सवाल आता है - क्या यह कैंसर का संकेत हो सकता है?

डकार क्यों आती है?

डकार आने के पीछे कुछ आम कारण होते हैं:

  • बहुत तेजी से खाना
  • कोल्ड ड्रिंक या सोडा पीना
  • दिनभर च्युइंग गम चबाना
  • एसिड रिफ्लक्स
  • गैस्ट्राइटिस
  • बदहजमी

डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर मामलों में ज्यादा डकार आना पाचन से जुड़ी समस्या होती है, कोई जानलेवा बीमारी नहीं।

क्या ज्यादा डकार कैंसर का संकेत हो सकती है?

Cleveland Clinic की एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ही कम मामलों में लगातार डकार आना पेट या खाने की नली से जुड़े कैंसर का लक्षण हो सकता है। जैसे आमाशय का कैंसर (Stomach cancer) नली का कैंसर (Esophageal cancer) अग्न्याशय का कैंसर (Pancreatic cancer) लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ डकार आना कैंसर का पक्का संकेत नहीं है। चिंता तब बढ़ती है जब इसके साथ कुछ और रेड फ्लैग लक्षण भी दिखें, जैसे:

  • लगातार पेट फूलना
  • बिना वजह वजन घटना
  • निगलने में दिक्कत
  • भूख कम लगना
  • खून की उल्टी
  • काला या तारकोल जैसा मल
  • लंबे समय तक पेट दर्द
  • थोड़ा खाने पर ही पेट भरा लगना
  • जी मिचलाना
  • पेट में सूजन या पानी भरना

पेट के कैंसर से क्या संबंध है?

पेट का कैंसर खासकर आखिरी स्टेज में पाचन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ट्यूमर खाने के रास्ते में रुकावट डाल सकता है या सूजन पैदा कर सकता है, जिससे गैस ज्यादा बनती है और डकार आती है। इसी तरह खाने की नली का कैंसर निगलने में दिक्कत पैदा करता है और सीने में दबाव या फंसी हुई हवा जैसा एहसास हो सकता है। हालांकि ये बीमारियां एसिड रिफ्लक्स या IBS जैसी आम समस्याओं की तुलना में काफी कम होती हैं।

जांच कैसे होती है?

अगर एक महीने से ज्यादा समय तक ज्यादा डकार के साथ ऊपर बताए लक्षण दिख रहे हों, तो डॉक्टर कुछ जांच कराने की सलाह दे सकते हैं। इनमें एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन या बेरियम स्वैलो टेस्ट शामिल हो सकते हैं। इनसे पेट और पाचन तंत्र की अंदरूनी स्थिति साफ दिखाई देती है।

डकार कम करने के आसान उपाय

अगर डकार ज्यादा आ रही है और असहज लग रही है, तो कुछ आसान बदलाव मदद कर सकते हैं:

  • धीरे-धीरे और आराम से खाना खाएं
  • च्युइंग गम और हार्ड कैंडी से बचें
  • सोडा और बीयर कम करें
  • खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलें
  • धूम्रपान छोड़ें
  • फूड डायरी बनाकर देखें किस चीज से गैस बनती है

ये भी पढ़ें

Alcohol Addiction Symptoms: सुबह नाश्ते में वोडका! पूरा शरीर पड़ गया पीला, जानिए युवा क्यों हो रहे हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के शिकार?
स्वास्थ्य
Alcohol Addiction Symptoms

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Mar 2026 02:20 pm

Published on:

05 Mar 2026 12:58 pm

Hindi News / Health / Burping and Cancer: क्या बार-बार आने वाली डकार कैंसर का संकेत है? दिखें ये लक्षण तो हो जाएं सावधान!

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Black Women Higher Cancer Risk : काली महिलाओं में इस कैंसर से मरने का रिस्क अधिक, शोध में पता चला

Black Women Higher Cancer Risk, Black Women breast cancer, breast cancer killing more black women,
स्वास्थ्य

Miracle fruit : कैंसर मरीजों के लिए संजीवनी फल! जानिए ये लाल फ्रूट कैंसर इलाज के दौरान खाने से क्या होगा फायदा

Cancer Foods
स्वास्थ्य

Alcohol Addiction Symptoms: सुबह नाश्ते में वोडका! पूरा शरीर पड़ गया पीला, जानिए युवा क्यों हो रहे हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के शिकार?

Alcohol Addiction Symptoms
स्वास्थ्य

HPV Vaccine : “बांझ बना सकती है ये वैक्सीन”, लड़कियों को Free में दिए जा रहे इस टीका का सच जानिए

HPV vaccine myths and facts, hpv vaccination se banjhpan hota hai, HPV vaccine free in India,
स्वास्थ्य

Cold Hands in Women: ठंडे हाथ को न समझें मामूली समस्या, हो सकता है Raynaud’s का संकेत

Cold Hands in Women
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.