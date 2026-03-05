Heat Pocket Effect: बढ़ती गर्मी से दिल पर खतरा, IMD ने जारी किया अलर्ट

आपने महसूस किया होगा कि आपका मोहल्ला घुटन भरा लगता है, या बाजार तक पैदल जाते ही दिल तेज धड़कने लगता है। यह सिर्फ आपका वहम नहीं है। इसे हीट पॉकेट कहते हैं। यह Urban Heat Island जैसा असर है, जहां इमारतें, सीमेंट और डामर दिनभर की गर्मी सोख लेते हैं और रात में धीरे-धीरे छोड़ते रहते हैं। Centre for Science and Environment की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक कई शहरों में रात का तापमान कम ही नहीं हो रहा। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में भी जमीन का तापमान 7 से 15 डिग्री तक बढ़ चुका है। मतलब आपका दिल रात में भी आराम नहीं कर पा रहा।