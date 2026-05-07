22% लिवर कटवाकर कैंसर को दी मात, एक्ट्रेस दीपिका कक्कर की FAPI स्कैन ने बचाई जान

Dipika Kakar Liver Tumor: टीवी अभिनेत्री दीपिका कक्कर (Dipika Kakar) ने हाल ही में अपने कैंसर इलाज को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने उनके शरीर में कैंसर कितना फैला है, यह जानने के लिए “एफएपीआई स्कैन” कराया था। भारती सिंह (Bharti Singh) और Haarsh Limbachiyaa के पॉडकास्ट में दीपिका ने कहा कि यह जांच डॉक्टरों को यह समझने में मदद करती है कि कैंसर सिर्फ ट्यूमर तक सीमित है या शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल चुका है। दीपिका ने बताया, “मेरे मामले में कैंसर सिर्फ ट्यूमर तक था। एफएपीआई स्कैन में शरीर के बाकी हिस्सों में कैंसर कोशिकाएं नहीं दिखीं, इसलिए डॉक्टरों ने लिवर का करीब 22 प्रतिशत हिस्सा निकालकर ट्यूमर हटा दिया।”