डायबिटीज में चावल खाना बंद कर दिया? डॉक्टर से जानिए इसके पीछे का असली सच, क्या वाकई बढ़ता है शुगर?

जब हम चावल खाते हैं, तो शरीर उसे ग्लूकोज में बदल देता है। खासतौर पर पॉलिश किया हुआ सफेद चावल बहुत तेजी से पचता है और ब्लड शुगर अचानक बढ़ा सकता है। इसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सादा सफेद चावल खाता है और उसके साथ फाइबर, दाल या सब्जियां नहीं लेता, तो शरीर में शुगर तेजी से बढ़ सकती है। यही कारण है कि डॉक्टर संतुलित तरीके से चावल खाने की सलाह देते हैं।