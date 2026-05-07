महीनों तक नजरअंदाज किए ये लक्षण, बाद में निकला एडवांस ओवेरियन कैंसर, जीन टेस्ट ने बचाई जान

Genetic Testing in Cancer: बेंगलुरु की 50 साल से ज्यादा उम्र की एक महिला लंबे समय तक छोटी-छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सामान्य समझती रहीं। उन्हें थोड़ा सा खाने पर ही पेट भर जाना, पेट में सूजन और लगातार थकान महसूस होती थी। शुरुआत में उन्होंने इसे कमजोरी या गैस की समस्या समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो अस्पताल पहुंचीं। जांच में पता चला कि उन्हें एडवांस स्टेज ओवेरियन कैंसर है और बीमारी शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल चुकी है।