Cancer Vaccine Price: इस वैक्सीन से ठीक हो सकते हैं ये 5 कैंसर, जानिए भारत में इस इंजेक्शन की कीमत

Keytruda को Merck & Co. ने बनाया है और इसे सबसे पहले 2014 में स्किन कैंसर (मेलानोमा) के इलाज के लिए मंजूरी मिली थी। हमारे शरीर में T-cells नाम की कोशिकाएं होती हैं, जो बीमारियों से लड़ती हैं। लेकिन कैंसर सेल्स एक खास तरीका अपनाकर इन T-cells से छिप जाती हैं। Keytruda इस छिपने वाले सिस्टम (PD-1 pathway) को ब्लॉक कर देती है, जिससे T-cells फिर से एक्टिव हो जाती हैं और कैंसर सेल्स पर हमला करती हैं।