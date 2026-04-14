Cancer Vaccine Price: इस वैक्सीन से ठीक हो सकते हैं ये 5 कैंसर, जानिए भारत में इस इंजेक्शन की कीमत

Cancer Vaccine Price (photo- gemini ai)
Cancer Vaccine Price: कैंसर के इलाज में आजकल एक नई और असरदार दवा का नाम काफी सुनने को मिल रहा है Keytruda। यह एक इम्यूनोथेरेपी दवा है, जो पुराने इलाज जैसे कीमोथेरेपी से अलग तरीके से काम करती है। आसान भाषा में समझें तो यह दवा शरीर की अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर कैंसर से लड़ने में मदद करती है।
Keytruda को Merck & Co. ने बनाया है और इसे सबसे पहले 2014 में स्किन कैंसर (मेलानोमा) के इलाज के लिए मंजूरी मिली थी। हमारे शरीर में T-cells नाम की कोशिकाएं होती हैं, जो बीमारियों से लड़ती हैं। लेकिन कैंसर सेल्स एक खास तरीका अपनाकर इन T-cells से छिप जाती हैं। Keytruda इस छिपने वाले सिस्टम (PD-1 pathway) को ब्लॉक कर देती है, जिससे T-cells फिर से एक्टिव हो जाती हैं और कैंसर सेल्स पर हमला करती हैं।
भारत में भी इसे कई कैंसर टाइप के लिए मंजूरी मिल चुकी है।
ज्यादा समय तक जिंदगी: स्टडी में पाया गया है कि Keytruda लेने वाले मरीजों की लाइफ लंबी हो सकती है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर रहती है।
ट्यूमर छोटा करना: यह दवा ट्यूमर को छोटा करने में मदद करती है और कुछ मामलों में पूरी तरह खत्म भी कर सकती है।
लंबे समय तक असर: यह इम्यून सिस्टम को याद रखने की ताकत देती है, जिससे इलाज खत्म होने के बाद भी शरीर कैंसर से लड़ता रहता है।
कई कैंसर में उपयोगी: यह एक ही दवा कई अलग-अलग कैंसर में काम कर सकती है, जो इसे खास बनाती है।
हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके हल्के साइड इफेक्ट होते हैं जैसे थकान, बुखार, खांसी, उल्टी, भूख कम लगना, जोड़ों में दर्द। क्योंकि यह इम्यून सिस्टम को ज्यादा एक्टिव कर देती है, इसलिए कुछ लोगों में फेफड़ों, लिवर, थायरॉयड या आंतों में सूजन हो सकती है। कभी-कभी यह समस्या गंभीर भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की निगरानी में इलाज जरूरी है।
यह दवा इंजेक्शन (IV ड्रिप) के जरिए दी जाती है, आमतौर पर हर 3 हफ्ते में। कई बार इसे अकेले या कीमोथेरेपी के साथ भी दिया जाता है।
भारत में इसकी कीमत काफी ज्यादा है एक वायल की कीमत करीब 1.5 लाख से 3 लाख रुपये तक हो सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस दवा को हमेशा भरोसेमंद अस्पताल या फार्मेसी से ही खरीदें, क्योंकि नकली दवा का खतरा भी सामने आ चुका है।
Keytruda कैंसर के इलाज में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। यह सीधे कैंसर को मारने के बजाय शरीर को खुद लड़ने के लिए मजबूत बनाती है। लेकिन यह दवा महंगी है और इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही लेना चाहिए। सही जानकारी और सावधानी से यह कई मरीजों के लिए जिंदगी बदलने वाली साबित हो सकती है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल