14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cancer Vaccine Price: इस वैक्सीन से ठीक हो सकते हैं ये 5 कैंसर, जानिए भारत में इस इंजेक्शन की कीमत

Cancer Vaccine Price: Keytruda कैंसर के इलाज में नई उम्मीद है। जानें यह कैसे काम करती है, इसके फायदे, साइड इफेक्ट और भारत में कीमत।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Apr 14, 2026

Cancer Vaccine Price

Cancer Vaccine Price (photo- gemini ai)

Cancer Vaccine Price: कैंसर के इलाज में आजकल एक नई और असरदार दवा का नाम काफी सुनने को मिल रहा है Keytruda। यह एक इम्यूनोथेरेपी दवा है, जो पुराने इलाज जैसे कीमोथेरेपी से अलग तरीके से काम करती है। आसान भाषा में समझें तो यह दवा शरीर की अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर कैंसर से लड़ने में मदद करती है।

Keytruda क्या है और कैसे काम करती है?

Keytruda को Merck & Co. ने बनाया है और इसे सबसे पहले 2014 में स्किन कैंसर (मेलानोमा) के इलाज के लिए मंजूरी मिली थी। हमारे शरीर में T-cells नाम की कोशिकाएं होती हैं, जो बीमारियों से लड़ती हैं। लेकिन कैंसर सेल्स एक खास तरीका अपनाकर इन T-cells से छिप जाती हैं। Keytruda इस छिपने वाले सिस्टम (PD-1 pathway) को ब्लॉक कर देती है, जिससे T-cells फिर से एक्टिव हो जाती हैं और कैंसर सेल्स पर हमला करती हैं।

किन-किन कैंसर में होती है इस्तेमाल?

आज के समय में यह दवा कई तरह के कैंसर में इस्तेमाल हो रही है, जैसे:

  • फेफड़ों का कैंसर
  • ब्रेस्ट कैंसर
  • सर्वाइकल कैंसर
  • किडनी कैंसर
  • सिर और गर्दन का कैंसर

भारत में भी इसे कई कैंसर टाइप के लिए मंजूरी मिल चुकी है।

इसके फायदे क्या हैं?

ज्यादा समय तक जिंदगी: स्टडी में पाया गया है कि Keytruda लेने वाले मरीजों की लाइफ लंबी हो सकती है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर रहती है।

ट्यूमर छोटा करना: यह दवा ट्यूमर को छोटा करने में मदद करती है और कुछ मामलों में पूरी तरह खत्म भी कर सकती है।

लंबे समय तक असर: यह इम्यून सिस्टम को याद रखने की ताकत देती है, जिससे इलाज खत्म होने के बाद भी शरीर कैंसर से लड़ता रहता है।

कई कैंसर में उपयोगी: यह एक ही दवा कई अलग-अलग कैंसर में काम कर सकती है, जो इसे खास बनाती है।

साइड इफेक्ट्स भी जानना जरूरी

हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके हल्के साइड इफेक्ट होते हैं जैसे थकान, बुखार, खांसी, उल्टी, भूख कम लगना, जोड़ों में दर्द। क्योंकि यह इम्यून सिस्टम को ज्यादा एक्टिव कर देती है, इसलिए कुछ लोगों में फेफड़ों, लिवर, थायरॉयड या आंतों में सूजन हो सकती है। कभी-कभी यह समस्या गंभीर भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की निगरानी में इलाज जरूरी है।

दवा कैसे दी जाती है?

यह दवा इंजेक्शन (IV ड्रिप) के जरिए दी जाती है, आमतौर पर हर 3 हफ्ते में। कई बार इसे अकेले या कीमोथेरेपी के साथ भी दिया जाता है।

कीमत और सावधानी

भारत में इसकी कीमत काफी ज्यादा है एक वायल की कीमत करीब 1.5 लाख से 3 लाख रुपये तक हो सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस दवा को हमेशा भरोसेमंद अस्पताल या फार्मेसी से ही खरीदें, क्योंकि नकली दवा का खतरा भी सामने आ चुका है।

आसान भाषा में समझें

Keytruda कैंसर के इलाज में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। यह सीधे कैंसर को मारने के बजाय शरीर को खुद लड़ने के लिए मजबूत बनाती है। लेकिन यह दवा महंगी है और इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही लेना चाहिए। सही जानकारी और सावधानी से यह कई मरीजों के लिए जिंदगी बदलने वाली साबित हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Cancer Vaccine In India : पहली कैंसर वैक्सीन पर क्या कह रहे भारत के डॉक्टर, जानिए इससे कितनी है उम्मीद
स्वास्थ्य
Cancer Vaccine In India

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Apr 2026 02:54 pm

Hindi News / Health / Cancer Vaccine Price: इस वैक्सीन से ठीक हो सकते हैं ये 5 कैंसर, जानिए भारत में इस इंजेक्शन की कीमत

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Cancer Prevention: कैंसर से बचने के लिए विशेषज्ञ ने बताया SMART फॉर्मूला! जानें यह कैसे करता है काम

cancer prevention
स्वास्थ्य

बिना दवा HIV कंट्रोल! जानिए कैसे बिना इलाज मरीज के शरीर से गायब हुआ वायरस

HIV remission case
स्वास्थ्य

क्या फिर लौट रहा है कोविड जैसा खतरा? हर दूसरे घर में लोग बीमार

Delhi NCR Viral Fever
स्वास्थ्य

Alwar: निजी अस्पतालों की 24 घंटे की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं ठप; मरीजों की बढ़ी मुश्किलें

अलवर

HIV in Pakistan : पाकिस्तान में एड्स से हाहाकार! 331 HIV पॉजिटिव, जानिए क्या है पूरा मामला

HIV in Pakistan Latest News, 331 Children found HIV Positive, Pak Govt Hospital Big mistake exposed,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.