Cancer Vaccine In India : पहली कैंसर वैक्सीन पर क्या कह रहे भारत के डॉक्टर, जानिए इससे कितनी है उम्मीद

भारत के डॉक्टर इस विकास को उत्साहजनक तो मान रहे हैं, लेकिन साथ ही सावधानी बरतने की सलाह भी दे रहे हैं। कैंसर सर्जन डॉक्टर जयेश शर्मा ने पत्रिका के साथ बातचीत में बताया कि रूस का mRNA-आधारित कैंसर वैक्सीन Enteromix को तैयार बताया जा रहा है। लेकिन दोनों ही अभी अपने शुरूआती स्तर पर है। इस वैक्सीन को भारत में ट्रीटमेंट के लिए यूज करना जल्दबाजी होगी। आगे उन्होंने बताया कि भारत में तो कोई ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। जब तक बड़े और पारदर्शी ट्रायल नहीं होते, इसे सुरक्षित और असरदार मानना मुश्किल है