Cancer Vaccine Price : रूस के लोगों के लिए फ्री होगी कैंसर वैक्सीन, बाकी लोगों को इतने लाख देने पड़ सकते हैं

Enteromix हर मरीज के RNA प्रोफाइल के हिसाब से तैयार किया जाता है, यानी यह मरीज के ट्यूमर की जीन से मेल खाता है। इसे रूस के National Medical Research Radiology Centre और Engelhardt Institute of Molecular Biology ने विकसित किया है। इसका फायदा यह है कि यह शरीर की अपनी इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने में मदद करता है और इसके दुष्प्रभाव पारंपरिक कीमोथैरेपी और रेडिएशन की तरह खतरनाक नहीं हैं।