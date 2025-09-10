Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cancer Vaccine Price : रूस के लोगों के लिए फ्री होगी कैंसर वैक्सीन, बाकी लोगों को इतने लाख देने पड़ सकते हैं

Cancer Vaccine Price : रूस ने विकसित किया Enteromix, एक नया mRNA कैंसर वैक्सीन जो शरीर की इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है। जानें कैसे यह काम करता है और क्यों यह हर तरह के कैंसर मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है।

भारत

Dimple Yadav

Sep 10, 2025

Cancer Vaccine Price
Cancer Vaccine Price (photo- freepik)

Cancer Vaccine Price : कैंसर मीरजों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल रूस ने अब इस खातक बीमारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन बना ली है। रूस ने अपने नए कैंसर वैक्सीन Enteromix को क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए तैयार कर लिया है। ये वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित है, वही तकनीक जो COVID-19 वैक्सीन में इस्तेमाल हुई थी।

शुरुआती परीक्षणों में इसके परिणाम शानदार रहे हैं। यह वैक्सीन शरीर की इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है ताकि वह कैंसर सेल्स को पहचानकर उन्हें नष्ट कर सके। तो आइए जानते हैं आम लोगों को इसके एक डोज के कितने रुपए देने होंगे।

ये भी पढ़ें

mRNA cancer vaccine : कैंसर मरीजों के लिए खुशखबरी! कैंसर से बचाने वाला वैक्सीन तैयार, ट्रायल में 100% तक कारगर!
स्वास्थ्य
mRNA cancer vaccine

मुफ्त वितरण और कीमत

रूस सरकार ने कहा है कि यह वैक्सीन रूसी मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। एक डोज की लागत करीब 300,000 रूबल (लगभग 2,869 USD) है। रिपोर्ट के मुताबिक, वैक्सीन 2025 की शुरुआत में लॉन्च की जाएगी। इसका मतलब यह है कि रूस में कैंसर के इलाज में अब एक सुरक्षित और ज्यादा प्रभावी विकल्प मिल गया है, और मरीजों को इसका फायदा बिना खर्च के मिलेगा।

Enteromix क्या है?

Enteromix हर मरीज के RNA प्रोफाइल के हिसाब से तैयार किया जाता है, यानी यह मरीज के ट्यूमर की जीन से मेल खाता है। इसे रूस के National Medical Research Radiology Centre और Engelhardt Institute of Molecular Biology ने विकसित किया है। इसका फायदा यह है कि यह शरीर की अपनी इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने में मदद करता है और इसके दुष्प्रभाव पारंपरिक कीमोथैरेपी और रेडिएशन की तरह खतरनाक नहीं हैं।

क्यों है यह खोज खास?

अब तक कैंसर वैक्सीन बनाने के लिए दो तरीके इस्तेमाल होते थे। ऐसे प्रोटीन को टारगेट करना जो ज़्यादातर कैंसर में पाया जाता है। हर मरीज के ट्यूमर के हिसाब से वैक्सीन तैयार करना। लेकिन Enteromix ने तीसरा तरीका दिखाया है। यानी शरीर की इम्यून सिस्टम को पूरी तरह जागृत करना। इसका मतलब है कि इस वैक्सीन से हर तरह के कैंसर मरीजों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

कैंसर मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी! कैंसर की नई mRNA cancer vaccine को मिली ये सफलता
स्वास्थ्य
cancer vaccine

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cancer

health

Health department

health news

Published on:

10 Sept 2025 03:52 pm

Hindi News / Health / Cancer Vaccine Price : रूस के लोगों के लिए फ्री होगी कैंसर वैक्सीन, बाकी लोगों को इतने लाख देने पड़ सकते हैं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.