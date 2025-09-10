Cancer Vaccine Price : रूस के लोगों के लिए फ्री होगी कैंसर वैक्सीन, बाकी लोगों को इतने लाख देने पड़ सकते हैं

Cancer Vaccine Price : कैंसर मीरजों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल रूस ने अब इस खातक बीमारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन बना ली है। रूस ने अपने नए कैंसर वैक्सीन Enteromix को क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए तैयार कर लिया है। ये वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित है, वही तकनीक जो COVID-19 वैक्सीन में इस्तेमाल हुई थी।
शुरुआती परीक्षणों में इसके परिणाम शानदार रहे हैं। यह वैक्सीन शरीर की इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है ताकि वह कैंसर सेल्स को पहचानकर उन्हें नष्ट कर सके। तो आइए जानते हैं आम लोगों को इसके एक डोज के कितने रुपए देने होंगे।
रूस सरकार ने कहा है कि यह वैक्सीन रूसी मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। एक डोज की लागत करीब 300,000 रूबल (लगभग 2,869 USD) है। रिपोर्ट के मुताबिक, वैक्सीन 2025 की शुरुआत में लॉन्च की जाएगी। इसका मतलब यह है कि रूस में कैंसर के इलाज में अब एक सुरक्षित और ज्यादा प्रभावी विकल्प मिल गया है, और मरीजों को इसका फायदा बिना खर्च के मिलेगा।
Enteromix हर मरीज के RNA प्रोफाइल के हिसाब से तैयार किया जाता है, यानी यह मरीज के ट्यूमर की जीन से मेल खाता है। इसे रूस के National Medical Research Radiology Centre और Engelhardt Institute of Molecular Biology ने विकसित किया है। इसका फायदा यह है कि यह शरीर की अपनी इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने में मदद करता है और इसके दुष्प्रभाव पारंपरिक कीमोथैरेपी और रेडिएशन की तरह खतरनाक नहीं हैं।
अब तक कैंसर वैक्सीन बनाने के लिए दो तरीके इस्तेमाल होते थे। ऐसे प्रोटीन को टारगेट करना जो ज़्यादातर कैंसर में पाया जाता है। हर मरीज के ट्यूमर के हिसाब से वैक्सीन तैयार करना। लेकिन Enteromix ने तीसरा तरीका दिखाया है। यानी शरीर की इम्यून सिस्टम को पूरी तरह जागृत करना। इसका मतलब है कि इस वैक्सीन से हर तरह के कैंसर मरीजों को फायदा मिलने की उम्मीद है।