Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

कैंसर मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी! कैंसर की नई mRNA cancer vaccine को मिली ये सफलता

Cancer Vaccine: वैज्ञानिकों ने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में mRNA वैक्सीन पर रिसर्च कर कैंसर के इलाज में नई उम्मीद जगाई है। यह यूनिवर्सल कैंसर वैक्सीन शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर विभिन्न प्रकार के ट्यूमर से लड़ने की क्षमता रखती है।

भारत

Dimple Yadav

Aug 22, 2025

cancer vaccine
cancer vaccine (PHOTO- FREEPIK)

Cancer Vaccine : अगर कोई पूछे कि मेडिकल दुनिया में सबसे बड़ी जीत किस चीज की होगी, तो ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे कि कैंसर का इलाज। कैंसर आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। केवल अमेरिका में ही 2025 तक करीब 20 लाख से ज्यादा नए कैंसर मरीज और 6 लाख से ज्यादा मौतें होने का अनुमान है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी आई है।

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों ने एक mRNA वैक्सीन बनाई है, जिसने चूहों (mice) में कैंसर के ट्यूमर को पूरी तरह खत्म कर दिया। यह वैक्सीन कैंसर कोशिकाओं पर सीधे हमला नहीं करती, बल्कि शरीर की इम्यून सिस्टम (प्रतिरोधक क्षमता) को इतना मजबूत बना देती है कि वो खुद कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर नष्ट कर देता है।

ये भी पढ़ें

Early Signs of Cancer : पीरियड्स से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दें, कहीं ये कैंसर के शुरुआती संकेत तो नहीं?
स्वास्थ्य
Early Signs of Cancer

mRNA वैक्सीन से कैंसर पर वार

सबसे खास बात यह है कि यह वैक्सीन किसी एक ट्यूमर या प्रोटीन को टारगेट नहीं करती, बल्कि शरीर को ऐसे जगाती है जैसे उसे किसी वायरस से लड़ना हो। यानी इसे भविष्य का यूनिवर्सल कैंसर वैक्सीन कहा जा सकता है।

कैसे काम करती है यह वैक्सीन?

यह वैक्सीन शरीर में PD-L1 नामक प्रोटीन की एक्सप्रेशन को बढ़ाती है। PD-L1 ट्यूमर कोशिकाओं को ऐसे बनाता है कि वे इम्यून दवाओं (जैसे इम्यूनोथेरपी ड्रग्स) के लिए आसानी से टारगेट बन जाएं। जब इस वैक्सीन को कैंसर की दवाओं के साथ दिया गया तो चूहों में ट्यूमर तेजी से सिकुड़ गया।

क्यों है यह खोज खास?

अब तक कैंसर वैक्सीन बनाने के लिए दो तरीके अपनाए जाते थे। ऐसे प्रोटीन को टारगेट करना जो ज़्यादातर कैंसर में पाया जाता है। हर मरीज के ट्यूमर के हिसाब से वैक्सीन तैयार करना। लेकिन यह रिसर्च एक तीसरा रास्ता दिखाती है कि शरीर की इम्यून सिस्टम को पूरी तरह जगाना। इससे उम्मीद है कि यह वैक्सीन हर तरह के कैंसर मरीजों में काम कर सकती है।

ये भी पढ़ें

DNA में छिपा है Cancer को हराने का रहस्य
स्वास्थ्य
Cancer Treatment Breakthrough Discovery

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Published on:

22 Aug 2025 03:45 pm

Hindi News / Health / कैंसर मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी! कैंसर की नई mRNA cancer vaccine को मिली ये सफलता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.