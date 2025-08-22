कैंसर मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी! कैंसर की नई mRNA cancer vaccine को मिली ये सफलता

Cancer Vaccine : अगर कोई पूछे कि मेडिकल दुनिया में सबसे बड़ी जीत किस चीज की होगी, तो ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे कि कैंसर का इलाज। कैंसर आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। केवल अमेरिका में ही 2025 तक करीब 20 लाख से ज्यादा नए कैंसर मरीज और 6 लाख से ज्यादा मौतें होने का अनुमान है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी आई है।
अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों ने एक mRNA वैक्सीन बनाई है, जिसने चूहों (mice) में कैंसर के ट्यूमर को पूरी तरह खत्म कर दिया। यह वैक्सीन कैंसर कोशिकाओं पर सीधे हमला नहीं करती, बल्कि शरीर की इम्यून सिस्टम (प्रतिरोधक क्षमता) को इतना मजबूत बना देती है कि वो खुद कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर नष्ट कर देता है।
सबसे खास बात यह है कि यह वैक्सीन किसी एक ट्यूमर या प्रोटीन को टारगेट नहीं करती, बल्कि शरीर को ऐसे जगाती है जैसे उसे किसी वायरस से लड़ना हो। यानी इसे भविष्य का यूनिवर्सल कैंसर वैक्सीन कहा जा सकता है।
यह वैक्सीन शरीर में PD-L1 नामक प्रोटीन की एक्सप्रेशन को बढ़ाती है। PD-L1 ट्यूमर कोशिकाओं को ऐसे बनाता है कि वे इम्यून दवाओं (जैसे इम्यूनोथेरपी ड्रग्स) के लिए आसानी से टारगेट बन जाएं। जब इस वैक्सीन को कैंसर की दवाओं के साथ दिया गया तो चूहों में ट्यूमर तेजी से सिकुड़ गया।
अब तक कैंसर वैक्सीन बनाने के लिए दो तरीके अपनाए जाते थे। ऐसे प्रोटीन को टारगेट करना जो ज़्यादातर कैंसर में पाया जाता है। हर मरीज के ट्यूमर के हिसाब से वैक्सीन तैयार करना। लेकिन यह रिसर्च एक तीसरा रास्ता दिखाती है कि शरीर की इम्यून सिस्टम को पूरी तरह जगाना। इससे उम्मीद है कि यह वैक्सीन हर तरह के कैंसर मरीजों में काम कर सकती है।