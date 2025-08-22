कैंसर मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी! कैंसर की नई mRNA cancer vaccine को मिली ये सफलता

Cancer Vaccine : अगर कोई पूछे कि मेडिकल दुनिया में सबसे बड़ी जीत किस चीज की होगी, तो ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे कि कैंसर का इलाज। कैंसर आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। केवल अमेरिका में ही 2025 तक करीब 20 लाख से ज्यादा नए कैंसर मरीज और 6 लाख से ज्यादा मौतें होने का अनुमान है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी आई है।