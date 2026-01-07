Skin Disease: ज्यादा चांदी का सेवन बना सकता है आपको इस खतरनाक बीमारी का शिकार! जानें क्या है Argyria?

Skin Disease (image- geminiAI)
Skin Disease: त्वचा की बीमारी का नाम आते ही सब लोग सहम जाते हैं क्योंकि त्वचा की समस्या होती ही ऐसी है। कई त्वचा की समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिनको हम जानते हैं, यहाँ तक कि हम उनको सामान्य समझकर टालते रहते हैं। हमें लगता है कि यह तो सामान्य तापमान में बदलाव के कारण होता है। ऐसी ही एक त्वचा की समस्या है अर्जीरिया। आइए जानते हैं कि त्वचा की यह समस्या क्या होती है? यह क्यों होती है? इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं?
त्वचा की यह समस्या बहुत अजीबोगरीब होती है। इस बीमारी में होता यह है कि जो लोग बहुत ज्यादा चांदी के संपर्क में रहते हैं, उनकी त्वचा के उत्तकों में चांदी के सूक्ष्म कण जमा हो जाते हैं। ये सूक्ष्म कण चांदी का सेवन करने या चांदी युक्त दवाओं के सेवन से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस बीमारी में हाथों या शरीर के अन्य अंगों की त्वचा बहुत ज्यादा नीली पड़ जाती है। हमें लगता है यह सर्दी के कारण ऐसा हो रहा है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। त्वचा की यह बीमारी बहुत दुर्लभ है लेकिन अगर यह किसी को हो जाए तो यह बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति पैदा कर देती है।
1.कोलोइडल सिल्वर का सेवन बहुत ज्यादा करना।
2. ऐसी दवाएं जिनमें चांदी के लवण (Silver salts) बहुत ज्यादा हों।
3. चांदी की खदानों, चांदी के वर्क (गोटा-किनारी) या गहने बनाने वाली जगह पर काम करना।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
