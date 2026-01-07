Skin Disease: ज्यादा चांदी का सेवन बना सकता है आपको इस खतरनाक बीमारी का शिकार! जानें क्या है Argyria?

त्वचा की यह समस्या बहुत अजीबोगरीब होती है। इस बीमारी में होता यह है कि जो लोग बहुत ज्यादा चांदी के संपर्क में रहते हैं, उनकी त्वचा के उत्तकों में चांदी के सूक्ष्म कण जमा हो जाते हैं। ये सूक्ष्म कण चांदी का सेवन करने या चांदी युक्त दवाओं के सेवन से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस बीमारी में हाथों या शरीर के अन्य अंगों की त्वचा बहुत ज्यादा नीली पड़ जाती है। हमें लगता है यह सर्दी के कारण ऐसा हो रहा है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। त्वचा की यह बीमारी बहुत दुर्लभ है लेकिन अगर यह किसी को हो जाए तो यह बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति पैदा कर देती है।