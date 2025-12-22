Skin Disease: क्या सफेद चीजों के सेवन से त्वचा पर होती है ये खतरनाक बीमारी? डॉक्टर से जानें पूरा सच

त्वचा का इस प्रकार सफेद होना कोई श्राप नहीं होता है, असल में ये एक प्रकार की त्वचा की बीमारी है जिसे विटिलिगो कहते हैं। आइए इस बीमारी के प्रति हमारे समाज में जो अफवाहें और मिथक फैले हुए हैं, होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉ. मनोज जांगिड़ से बातचीत के आधार पर इसके सच को समझते हैं। जानते हैं कि ये बीमारी किस प्रकार लोगों के मन में शंका बिठाए हुए है, कैसे-कैसे मिथक समाज में इसको लेकर बने हुए हैं और असल में उनका इससे क्या संबंध है। ये बीमारी होती क्या है? इसके कारण क्या हैं और इससे बचने के लिए किस प्रकार की डाइट को शामिल करना चाहिए।