Sonia Gandhi Health News: ठंड और प्रदूषण से बढ़ता ब्रोंकियल अस्थमा का खतरा, सोनिया गांधी की तबीयत से समझें कितना गंभीर है यह संकेत

Sonia Gandhi Health News: हाल ही में सोनिया गांधी को सांस में दिक्कत होने के कारण दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी और प्रदूषण के कारण उनका ब्रोंकियल अस्थमा एकदम से बढ़ गया और उनको सांस में दिक्कत हो गई। हालांकि अब उनकी सेहत में सुधार है और वे स्वस्थ महसूस कर रही हैं। लेकिन अब बात आती है कि आखिर क्यों सर्दियों में सांस की दिक्कत बढ़ जाती है और ऐसा किस कारण से होता है? आइए जानते हैं कि सर्दियों में अचानक से सांस की दिक्कत होना कितना खतरनाक होता है। यह किन बीमारियों का संकेत हो सकता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए।