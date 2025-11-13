Asthma Vs Allergy: संभल जाइए! सुबह उठते ही छींक आना सामान्य एलर्जी नहीं, इस खतरनाक बीमारी के हो सकते हैं शुरुआती लक्षण

Asthma Vs Allergy: भारत में 35 मिलियन लोग अस्थमा और 2.5 करोड़ लोग एलर्जी से जूझ रहे हैं। इन दोनों बीमारियों के नाम सुनते ही छींक, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण जेहन में आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अस्थमा और एलर्जी एक जैसी नहीं, बल्कि दो अलग बीमारियां हैं? डॉ. तिलक राज अरोड़ा (वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी)) बताते हैं कि इन दोनों बीमारियों में क्या अंतर है, कैसे ये एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं और कैसी दिनचर्या अपनाने से इनका खतरा कम किया जा सकता है।