Delhi Pollution Health Risk: दिल्ली की हवा बन चुकी है साइलेंट किलर, बढ़ते कार्बन लेवल से कैंसर और लंग्स डिजीज का खतरा

ईस्ट दिल्ली के दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की कैंसर विशेषज्ञ डॉ. प्रज्ञा शुक्ला बताती हैं कि अब जो लोग सिगरेट नहीं पीते, उनमें भी फेफड़ों का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण एयर पॉल्यूशन है। हवा में मौजूद PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे सूक्ष्म कण सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। ये सीधे लंग्स के डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे-धीरे कैंसर कोशिकाओं को सक्रिय कर देते हैं। WHO ने भी PM2.5 को Group 1 Carcinogen यानी कैंसर पैदा करने वाला प्रमुख तत्व माना है।