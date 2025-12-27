Paneer Side Effects : वैज्ञानिकों ने चेताया- हफ्ते में सिर्फ एक बार खाएं पनीर, नहीं तो भारी नुकसान!

जापान में हुई एक स्टडी के अनुसार, यदि आप सप्ताह में एक बार पनीर खाते हैं, तो यह आपके दिमाग की सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। इस स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने सप्ताह में कम से कम एक बार पनीर खाया, उनमें पनीर नहीं खाने वालों की तुलना में डिमेंशिया का खतरा कम था। यानी सप्ताह में कम से कम एक बार पनीर खाना आपके दिमाग की सेहत के लिए अच्छा होता है। वहीं, अगर अधिक पनीर का सेवन करते हैं तो इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं।