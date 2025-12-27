27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Paneer Side Effects : वैज्ञानिकों ने चेताया- हफ्ते में सिर्फ एक बार खाएं पनीर, नहीं तो भारी नुकसान!

Paneer Side Effects: आप सबने देखा होगा कि पनीर आपकी थाली में रोजाना ही दिख जाता है। अगर सच में ऐसा है, तो आपको थोड़ा संभलने की जरुरत है। पनीर में सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, जो हार्ट और दिमाग दोनों को प्रभावित करता है। जापान में हुए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि हफ्ते में एक बार पनीर खाना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन यदि आप उससे ज्यादा खाते हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 27, 2025

Cheese and brain health,Paneer Benifits,Paneer And Gut Health Benefits of eating cheese, Dementia prevention tips

paneer benifits (image- gemini AI)

Paneer Side Effects : आजकल जिस तरीके से पश्चिमी संस्कृति अपनी पकड़ बना रही है, उसमें पनीर हमारे खाने का वह स्वाद बन चुका है जो हमें हर डाइट में चाहिए। सैंडविच, पिज्जा, पोहे, मैगी हो या ब्रेड, जब तक चीज स्लाइस नहीं डाली जाती, हम उसे खाना पसंद ही नहीं करते।

जापान में हुई एक स्टडी के अनुसार, यदि आप सप्ताह में एक बार पनीर खाते हैं, तो यह आपके दिमाग की सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। इस स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने सप्ताह में कम से कम एक बार पनीर खाया, उनमें पनीर नहीं खाने वालों की तुलना में डिमेंशिया का खतरा कम था। यानी सप्ताह में कम से कम एक बार पनीर खाना आपके दिमाग की सेहत के लिए अच्छा होता है। वहीं, अगर अधिक पनीर का सेवन करते हैं तो इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं।

सप्ताह में एक बार पनीर खाने के 5 फायदे (Paneer Benefits)

1. डिमेंशिया का खतरा कम होता है (Cheese And Brain Health)

अध्ययन के आधार पर यह देखा गया कि जिन लोगों ने सप्ताह में सिर्फ एक बार पनीर खाया, उनमें डिमेंशिया के खतरे में 24 प्रतिशत की कमी देखी गई। इससे यह बात तो साफ है कि पनीर खाने की आदत सीधे तौर पर हमारी भूलने की बीमारी से जुड़ी हुई है।

2. रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने में सहायक (Dementia Prevention Tips)

पनीर में प्रोटीन, आवश्यक फैट और विटामिन K2 पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारी रक्त वाहिकाओं को मजबूती देने और स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। रक्त वाहिकाएं हेल्दी रहेंगी, तो हमारे दिमाग तक रक्त और ऑक्सीजन ठीक से पहुंचेगा। दिमाग का काम स्वस्थ नसों पर निर्भर है, इसलिए पनीर दिमागी बीमारियों के खतरे को कम करने में सहायता करता है।

3. तंत्रिका तंत्र को संतुलित रखता है (Dementia Risk Reduction)

पनीर में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, आवश्यक फैटी एसिड और विटामिन K2 होते हैं, जो हमारे तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। इससे मस्तिष्क बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करता है।

4. आंतों की सेहत को फायदा (Paneer And Gut Health)

पनीर हमारे गट (आंत) के लिए अच्छे बैक्टीरिया का निर्माण करता है और इससे आंतों में आए भोजन का पाचन सही से होता है। इसलिए सीमित मात्रा में, यानी हफ्ते में एक बार पनीर खाना आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना गया है।

5. संतुलित आहार (Cheese Side Effects)

सप्ताह में एक बार और वह भी सीमित मात्रा में, पनीर हमारे लिए संतुलित आहार का काम करता है। पनीर में ऐसे तत्व होते हैं कि जब इसे फल, सब्जियों, साबुत अनाज और नट्स के साथ मिलाया जाता है, तो यह मस्तिष्क के लिए रामबाण औषधि का काम करता है। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि पनीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। जब आप सीमित मात्रा से ज्यादा पनीर खाते हैं, तो वैस्कुलर डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Paneer Benefits: रोज 100 ग्राम पनीर खाने के इतने फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप
डाइट फिटनेस
Paneer Benefits

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

Health department

Healthy Lifestyle

Published on:

27 Dec 2025 04:46 pm

Hindi News / Health / Paneer Side Effects : वैज्ञानिकों ने चेताया- हफ्ते में सिर्फ एक बार खाएं पनीर, नहीं तो भारी नुकसान!

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Skin Disease: सर्दियों में नीली पड़ रही हैं उंगलियां! क्यों महिलाओं में ज्यादा होती है Raynaud’s Disease

Raynaud's Disease,ठंड में उंगलियां नीली पड़ना,Skin Disease
स्वास्थ्य

गट हेल्थ बिगाड़ रही है आपकी रोज की चीनी? नजरअंदाज न करें

Acid Reflux and Sugar, IBS and Sugar Intake,IBS में मीठा खाना सही है या नहीं,
लाइफस्टाइल

Diabetes Patient Wound: डायबिटीज के मरीजों के घाव जल्दी क्यों नहीं भरते? अभी जानें इसके 4 बड़े कारण!

Diabetes Patient Wound
स्वास्थ्य

Disease In Young Women: भारत में 10 में 4 महिलाएं इस छिपी हुई बीमारी का शिकार! ICMR स्टडी में खुलासा

hidden Nutritional Deficiencies, Young Women Diet, Women Health TipsYoung Women Diet, Hidden Nutritional Deficiencies Cause
स्वास्थ्य

Hello Doctor : जोड़ों में दर्द से लेकर पेट दर्द और उल्टी की समस्या तक…डॉक्टर से जानिए सामान्य रोगों से जुड़े सवालाें के जवाब

Hello Doctor
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.