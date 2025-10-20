दिवाली पर दिल्ली की हवा हुई जहरीली, एक्यूआइ 400 के पार, जानिए इसकी वजह

दिल्ली (Delhi) में वायु प्रदूषण (air pollution) ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। 19 अक्टूबर की शाम तक 26 क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ )300 के पार पहुंच गया, जबकि आनंद विहार में एक्यूआइ 423 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इस बीच पंजाब से लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं । 15 सितंबर से 18 अक्टूबर 2025 के बीच 241 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं।