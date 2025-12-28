28 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

‘RSS और अलकायदा एक जैसे’, दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर बोले कांग्रेस नेता; जानें सफाई में राज्यसभा सांसद ने क्या कहा

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के आरएसएस और मोदी की तारीफ वाले पोस्ट से पार्टी के कुछ नेता नाराज है। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Dec 28, 2025

दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर छिड़ा विवाद (Photo-IANS)

Digvijaya Singh statement: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को सोशल मीडिया पर RSS और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए एक फोटो शेयर की थी। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट से पार्टी के कई नेता नाराज हैं। हालांकि कांग्रेस नेता ने इस पर अपनी सफाई भी दी है। रविवार को तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना अलकायदा से की है। उन्होंने कहा कि RSS नफरत फैलाने वाला संगठन है और अलकायदा की तरह काम करता है।

विवाद होने पर दी सफाई

बता दें कि पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हुआ तो दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है। रविवार को उन्होंने कहा कि विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस में सब एकजुट हैं, और यह नेहरू-गांधी परिवार है जिसमें दो लोग शहीद हुए हैं। मैं इस परिवार में फूट डालने की बीजेपी की कोशिशों की कड़ी निंदा करता हूं।

उन्होंने आगे कहा कि संगठन को मजबूत करने की राहुल गांधी ने पहल जिला स्तर और उससे नीचे के स्तर से शुरू की है। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। यह जल्द ही पूरी हो जाएगी। 

दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा?

दरअसल, दिग्विजय सिंह की पोस्ट के बाद पार्टी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। पवन खेड़ा ने कहा कि संघ से सीखने जैसा कुछ नहीं है। गोडसे से जुड़े संगठन से गांधी द्वारा स्थापित संगठन क्या सीख सकता है?

इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बयान दिया है। खरगे ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में कांग्रेस द्वारा बनाए गए संस्थानों को कमजोर करने का काम किया है। वे लोगों के अधिकारों को दबाते हैं और उनका स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है।

BJP नेताओं ने क्या कहा?

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की पोस्ट को लेकर बीजेपी के नेताओं ने भी बयान दिया है। बीजेपी के झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वह तो बीजेपी और RSS के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस को देखकर अब उनको भी कहना पड़ रहा है कि अगर आपको बड़ा नेता बनना है तो थोड़ा संघ, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखो। तो ये अच्छा है। 

Published on:

28 Dec 2025 05:28 pm

Hindi News / National News / 'RSS और अलकायदा एक जैसे', दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर बोले कांग्रेस नेता; जानें सफाई में राज्यसभा सांसद ने क्या कहा

