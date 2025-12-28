‘RSS और अलकायदा एक जैसे’, दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर बोले कांग्रेस नेता; जानें सफाई में राज्यसभा सांसद ने क्या कहा

Digvijaya Singh statement: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को सोशल मीडिया पर RSS और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए एक फोटो शेयर की थी। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट से पार्टी के कई नेता नाराज हैं। हालांकि कांग्रेस नेता ने इस पर अपनी सफाई भी दी है। रविवार को तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना अलकायदा से की है। उन्होंने कहा कि RSS नफरत फैलाने वाला संगठन है और अलकायदा की तरह काम करता है।