असम हिंसा पर सीएम हिमंत सरमा ने दिया बड़ा बयान, कहा- आने वाले दिनों में…

सीएम सरमा ने आगे कहा कि आज हालात बिल्कुल सामान्य हैं, और लोग दुकानों और सड़कों पर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें और भी बेहतर हालात देखने को मिलेंगे। कल पुलिस फायरिंग की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने कुछ घरों और दुकानों में आग लगा दी थी, इसलिए एक दिव्यांग व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल पाया, और वह जिंदा जल गया। अब तक दो लोगों की मौत हुई है, और दो-तीन लोग और घायल हुए हैं।