असम हिंसा पर सीएम हिमंत सरमा ने दिया बड़ा बयान, कहा- आने वाले दिनों में…

असम हिंसा पर सीएम सरमा ने दिया बयान (Photo-IANS)
Assam Violence: असम के कार्बी आंगलोंग में हिंसा भड़क गई है। सरकार ने दो जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं और कर्फ्यू लगा दिया। वहीं अब इस पर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए सीएम सरमा ने कहा कि आज हालात बेहतर हुए हैं। दोनों ग्रुप एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे सीनियर अधिकारी भी वहां मौजूद हैं।
सीएम सरमा ने आगे कहा कि आज हालात बिल्कुल सामान्य हैं, और लोग दुकानों और सड़कों पर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें और भी बेहतर हालात देखने को मिलेंगे। कल पुलिस फायरिंग की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने कुछ घरों और दुकानों में आग लगा दी थी, इसलिए एक दिव्यांग व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल पाया, और वह जिंदा जल गया। अब तक दो लोगों की मौत हुई है, और दो-तीन लोग और घायल हुए हैं।
इस दौरान सीएम सरमा ने इस घटना में किसी भी तीसरे पक्ष की संलिप्तता का नाम लेने या उस पर अटकलें लगाने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने चुनाव के मौसम से पहले संभावित हिंसा का अनुमान लगाया था, लेकिन वह इसका श्रेय किसी तीसरे पक्ष को नहीं देना चाहती।
सीएम सरमा ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए हमें दो-तीन जगहों पर ऐसी अप्रिय घटनाओं की आशंका थी। खासतौर पर जनवरी के माह में हमें और भी सतर्क रहने की जरूरत है। मैं इस घटना में किसी तीसरे या चौथे पक्ष को शामिल नहीं करना चाहता।
बता दें कि बुधवार को पश्चिमी कार्बी आंगलोंग और उससे सटे कार्बी आंगलोंग जिले में भूमि अधिकारों को लेकर लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बाद आदिवासी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने बताया कि पुलिस कार्रवाई में एक आदिवासी प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि खेरोनी में कई दुकानों में आग लगने से एक गैर-आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई।
