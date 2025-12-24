24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

असम हिंसा पर सीएम हिमंत सरमा ने दिया बड़ा बयान, कहा- आने वाले दिनों में…

Assam Violence: सीएम सरमा ने कहा- आज हालात बिल्कुल सामान्य हैं, और लोग दुकानों और सड़कों पर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें और भी बेहतर हालात देखने को मिलेंगे।

2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Ashib Khan

Dec 24, 2025

Assam unrest,Karbi Anglong protests,internet suspension,tribal land rights,curfew in Assam,Karbi community,

असम हिंसा पर सीएम सरमा ने दिया बयान (Photo-IANS)

Assam Violence: असम के कार्बी आंगलोंग में हिंसा भड़क गई है। सरकार ने दो जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं और कर्फ्यू लगा दिया। वहीं अब इस पर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए सीएम सरमा ने कहा कि आज हालात बेहतर हुए हैं। दोनों ग्रुप एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे सीनियर अधिकारी भी वहां मौजूद हैं।

‘आज हालात बिल्कुल सामान्य’

सीएम सरमा ने आगे कहा कि आज हालात बिल्कुल सामान्य हैं, और लोग दुकानों और सड़कों पर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें और भी बेहतर हालात देखने को मिलेंगे। कल पुलिस फायरिंग की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने कुछ घरों और दुकानों में आग लगा दी थी, इसलिए एक दिव्यांग व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल पाया, और वह जिंदा जल गया। अब तक दो लोगों की मौत हुई है, और दो-तीन लोग और घायल हुए हैं।

‘हिंसा का लगाया था अनुमान’

इस दौरान सीएम सरमा ने इस घटना में किसी भी तीसरे पक्ष की संलिप्तता का नाम लेने या उस पर अटकलें लगाने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने चुनाव के मौसम से पहले संभावित हिंसा का अनुमान लगाया था, लेकिन वह इसका श्रेय किसी तीसरे पक्ष को नहीं देना चाहती।

तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करना चाहता-सीएम

सीएम सरमा ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए हमें दो-तीन जगहों पर ऐसी अप्रिय घटनाओं की आशंका थी। खासतौर पर जनवरी के माह में हमें और भी सतर्क रहने की जरूरत है। मैं इस घटना में किसी तीसरे या चौथे पक्ष को शामिल नहीं करना चाहता।

बुधवार को भी हुई हिंसा

बता दें कि बुधवार को पश्चिमी कार्बी आंगलोंग और उससे सटे कार्बी आंगलोंग जिले में भूमि अधिकारों को लेकर लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बाद आदिवासी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने बताया कि पुलिस कार्रवाई में एक आदिवासी प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि खेरोनी में कई दुकानों में आग लगने से एक गैर-आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई। 

ये भी पढ़ें

हिंदुओं को मारा जा रहा…दिल्ली के बाद कोलकाता में हिंदू संगठनों पर पुलिस ने चलाई लाठी, कई घायल
राष्ट्रीय
Several injured in lathi charge,unrest in bangladesh,bangladesh news,bangladesh news today,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Dec 2025 06:41 pm

Hindi News / National News / असम हिंसा पर सीएम हिमंत सरमा ने दिया बड़ा बयान, कहा- आने वाले दिनों में…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.