RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह को मिला शशि थरूर का साथ, कहा- संगठन के लिए अनुशासन जरूरी

सिंह ने लिखा, Quora साइट पर मुझे आज यह चित्र मिला। यह बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार RSS का जमीनी स्वयं सेवक व जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संघटन की शक्ति है। यह सिया राम। दिग्विजय का यह बयान सामने आने के बाद से ही बवाल मच गया था। बीजेपी ने इस बयान के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया था। इसके बाद दिग्विजय ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि, मैं RSS की विचारधारा का विरोधी हूं और मोदी का मुख्य आलोचक हूं। लेकिन मैं उनकी संगठनात्मक क्षमता की प्रशंसा करता हूं।