RSS और मोदी की दिग्विजय सिंह ने क्यों की तारीफ? राहुल गांधी के लिए भी कही ये बड़ी बात

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ECI को रिफॉर्म्स की जरूरत है, वैसे ही कांग्रेस को भी। आपने 'संगठन क्रिएशन' से शुरुआत की है लेकिन हमें और प्रैक्टिकल डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शनिंग की जरूरत है। मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बस समस्या यह है कि आपको मनाना आसान नहीं है। जय सिया राम।