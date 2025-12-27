RSS और मोदी की दिग्विजय सिंह ने क्यों की तारीफ? राहुल गांधी के लिए भी कही ये बड़ी बात

दिग्विजय सिंह RSS और मोदी की तारीफ (Photo-IANS)
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरएसएस और पीएम मोदी की तारीफ की है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल, कांग्रेस नेता का बयान ऐसे समय आया है, जब महज एक हफ्ते पहले ही दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को कांग्रेस में आंतरिक सुधारों की जरूरत बताई थी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की है जिसमें लालकृष्ण आडवाणी के पास जमीन पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह फोटो 1996 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के शपथ ग्रहण समारोह की है।
एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा- 'Quora Site में एक और चित्र मिला। किस प्रकार RSS का ज़मीनी स्वयं सेवक व जनसंघ @BJP4India का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संघठन की शक्ति है। जय सिया राम।"
हालांकि इससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 19 दिसंबर को राहुल के वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा- राहुल जी, आप सोशियो-इकोनॉमिक इश्यूज के मामलों में बिल्कुल सही हैं. फुल मार्क्स, लेकिन अब प्लीज INC को भी देखिए।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ECI को रिफॉर्म्स की जरूरत है, वैसे ही कांग्रेस को भी। आपने 'संगठन क्रिएशन' से शुरुआत की है लेकिन हमें और प्रैक्टिकल डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शनिंग की जरूरत है। मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बस समस्या यह है कि आपको मनाना आसान नहीं है। जय सिया राम।
वहीं मोदी और आरएसएस की तारीफ करने वाले पोस्ट पर दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं RSS का और पीएम मोदी की नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। जो मुझे कहना था मैंने CWC बैठक में कह दिया। संगठन को मजबूत करना या उसकी तारीफ करना क्या बुरी बात है?
वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के BJP के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और PM मोदी की एक पुरानी फ़ोटो शेयर करने वाले ट्वीट पर कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा, "दिग्विजय सिंह ने संगठन में बदलाव करने के बारे में कुछ नहीं कहा है।
