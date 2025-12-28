बेटी का शव लेकर उसके प्रेमी के घर के बाहर बैठे मां-बाप, लिव-इन में रहते हुए संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत

हैदराबाद में लिव-इन में रहते हुए लड़की ने की आत्महत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां एक 23 साल की लड़की ने कथित तौर पर आत्महत्या करके अपनी जान दे दी है। हालांकि लड़की के माता-पिता का आरोप है की उसके प्रेमी ने उसकी हत्या की है और इसी के चलते मृतका के परिवार वाले उसके प्रेमी के घर के सामने उसका शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रेमी का घर संगारेड्डी जिले में स्थित है।
मृतका की पहचान वी. कावेरी के रूप में हुई है और वह सिरगापुर मंडल के कडपाल विट्ठल नायक तांडा की रहने वाली थी। कावेरी का निजामपेट मंडल के मानिक नायक तांडा में रहने वाले एस. श्रीकांत के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन उनके माता-पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने दोनों की शादी कराने से इनकार कर दिया था। परिवार के विरोध के बावजूद कावेरी और श्रीकांत ने साथ रहने का फैसला लिया और दोनों अपना घर छोड़कर हैदराबाद के एल.बी. नगर में लिव-इन में रहने लगे।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कावेरी और श्रीकांत के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी के बाद कावेरी ने हैदराबाद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन कावेरी के माता-पिता पुलिस की इस बात से सहमत नहीं हैं और उनका आरोप है कि श्रीकांत ने उनकी बेटी की हत्या करके इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की है। इसी के चलते वह बेटी के प्रेमी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं।
कावेरी के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इसके बाद शनिवार रात जब कावेरी के शव को अंतिम संस्कार के लिए उसके पैतृक गांव ले जाया जा रहा था उसी दौरान उसके घर वाले शव लेकर श्रीकांत के घर पहुंच गए। कावेरी के घरवालों ने श्रीकांत के घर के बाहर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में रखने के लिए इलाके में भारी पुलिसबल तैनात किया गया। पुलिस ने पीड़िता परिवार को मामले की कार्रवाई जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है।
