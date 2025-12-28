बेटी का शव लेकर उसके प्रेमी के घर के बाहर बैठे मां-बाप, लिव-इन में रहते हुए संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत

कावेरी के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इसके बाद शनिवार रात जब कावेरी के शव को अंतिम संस्कार के लिए उसके पैतृक गांव ले जाया जा रहा था उसी दौरान उसके घर वाले शव लेकर श्रीकांत के घर पहुंच गए। कावेरी के घरवालों ने श्रीकांत के घर के बाहर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में रखने के लिए इलाके में भारी पुलिसबल तैनात किया गया। पुलिस ने पीड़िता परिवार को मामले की कार्रवाई जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है।