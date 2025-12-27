27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मराठी नहीं बोलने पर मां ने 6 साल की बच्ची की ली जान, हत्या को हार्ट अटैक दिखाने की रची साजिश

नवी मुंबई में मराठी नहीं बोलने पर एक मां ने अपनी छह साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 27, 2025

Crime News

मराठी नहीं बोलने पर मां ने 6 साल की बच्ची को जान से मारा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने कथित तौर पर मराठी नहीं बोलने के चलते अपनी छह साल की बेटी की हत्या कर दी। यह मामला कलंबोली इलाके के सेक्टर-1 में स्थित गुरुसंकल्प हाउसिंग सोसाइटी का है। इस घटना के बाद से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी 30 वर्षीय मां को गिरफ्तार कर लिया है।

पोस्टमार्टम से खुला राज

पुलिस के अनुसार, मां ने पहले बेटी की गला घोंटकर हत्या की और फिर उसे हार्ट अटैक बता कर अपना अपराध छिपाने की भी कोशिश की। लेकिन पुलिस को बच्ची की मौत के हालात देखते हुए शक पैदा हुआ जिसके बाद हत्या के एंगल से इस मामले की जांच शुरू की गई। इसके बाद हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें सामने आया कि बच्ची की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि दम घुटने के चलते हुई है। इसके बाद जब महिला से कड़ी पूछताछ की गई तो इस पूरा सच सामने आया।

आरोपी मां का मनोचिकित्सक से इलाज चल रहा है

मामले का खुलासा होने पर कलंबोली पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी मां का किसी मनोचिकित्सक (psychiatrist) से इलाज भी चल रहा है। ऐसे में पुलिस आरोपी मां की मानसिक स्थिति को समझने के लिए हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला ने B.Sc. (विज्ञान में स्नातक) की पढ़ाई की है और उसका पति एक IT इंजीनियर है। इन दोनों की 2017 में शादी हुई थी और 2019 में इनके यहां एक बेटी का जन्म हुआ था।

महिला ने पति से कहा, मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए है

पुलिस के अनुसार बच्ची को छोटी उम्र से ही बोलने में दिक्कत होती थी और वह ज्यादातर हिंदी में ही बात करती थी। इस बात को लेकर मां अक्सर बच्ची पर गुस्सा किया करती थी और चिड़चिड़ी रहती थी। महिला अपने पति से हमेशा कहा करती थी कि मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए है, यह ठीक से बोल नहीं पाती है। महिला का पति अक्सर उसे समझाने की कोशिश करता था, लेकिन इसके बावजूद महिला की अपनी बेटी से शिकायत खत्म नहीं होती थी।

23 दिसंबर को बच्ची की हत्या की

देखते ही देखते महिला की अपनी बेटी से नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उसने उसे मारने का फैसला ले लिया। महिला ने 23 दिसंबर की रात बच्ची की हत्या की। उस दिन बच्ची की दादी भी उनके घर आई थी लेकिन वह बच्ची से नहीं मिल पाई। रात में जब बच्ची का पिता घर आया और उसने बच्ची को बेहोश हालत में पाया तो वह उसे अस्पताल लेकर भागा। अस्पताल में पहले यह दावा किया गया कि बच्ची की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है लेकिन बाद में पुलिस को बच्ची की मौत के हालातों पर शक हुआ और उन्होंने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया। रिपोर्ट में बच्ची के दम घुटने से मरने की बात सामने आई जिसके बाद पुलिस ने उसके मां-बाप से पूछताछ की। करीब छह घंटों की पूछताछ के बाद मां ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Dec 2025 05:02 pm

Published on:

27 Dec 2025 04:40 pm

Hindi News / National News / मराठी नहीं बोलने पर मां ने 6 साल की बच्ची की ली जान, हत्या को हार्ट अटैक दिखाने की रची साजिश

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.