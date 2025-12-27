मराठी नहीं बोलने पर मां ने 6 साल की बच्ची की ली जान, हत्या को हार्ट अटैक दिखाने की रची साजिश

मराठी नहीं बोलने पर मां ने 6 साल की बच्ची को जान से मारा (प्रतीकात्मक तस्वीर)
महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने कथित तौर पर मराठी नहीं बोलने के चलते अपनी छह साल की बेटी की हत्या कर दी। यह मामला कलंबोली इलाके के सेक्टर-1 में स्थित गुरुसंकल्प हाउसिंग सोसाइटी का है। इस घटना के बाद से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी 30 वर्षीय मां को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, मां ने पहले बेटी की गला घोंटकर हत्या की और फिर उसे हार्ट अटैक बता कर अपना अपराध छिपाने की भी कोशिश की। लेकिन पुलिस को बच्ची की मौत के हालात देखते हुए शक पैदा हुआ जिसके बाद हत्या के एंगल से इस मामले की जांच शुरू की गई। इसके बाद हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें सामने आया कि बच्ची की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि दम घुटने के चलते हुई है। इसके बाद जब महिला से कड़ी पूछताछ की गई तो इस पूरा सच सामने आया।
मामले का खुलासा होने पर कलंबोली पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी मां का किसी मनोचिकित्सक (psychiatrist) से इलाज भी चल रहा है। ऐसे में पुलिस आरोपी मां की मानसिक स्थिति को समझने के लिए हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला ने B.Sc. (विज्ञान में स्नातक) की पढ़ाई की है और उसका पति एक IT इंजीनियर है। इन दोनों की 2017 में शादी हुई थी और 2019 में इनके यहां एक बेटी का जन्म हुआ था।
पुलिस के अनुसार बच्ची को छोटी उम्र से ही बोलने में दिक्कत होती थी और वह ज्यादातर हिंदी में ही बात करती थी। इस बात को लेकर मां अक्सर बच्ची पर गुस्सा किया करती थी और चिड़चिड़ी रहती थी। महिला अपने पति से हमेशा कहा करती थी कि मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए है, यह ठीक से बोल नहीं पाती है। महिला का पति अक्सर उसे समझाने की कोशिश करता था, लेकिन इसके बावजूद महिला की अपनी बेटी से शिकायत खत्म नहीं होती थी।
देखते ही देखते महिला की अपनी बेटी से नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उसने उसे मारने का फैसला ले लिया। महिला ने 23 दिसंबर की रात बच्ची की हत्या की। उस दिन बच्ची की दादी भी उनके घर आई थी लेकिन वह बच्ची से नहीं मिल पाई। रात में जब बच्ची का पिता घर आया और उसने बच्ची को बेहोश हालत में पाया तो वह उसे अस्पताल लेकर भागा। अस्पताल में पहले यह दावा किया गया कि बच्ची की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है लेकिन बाद में पुलिस को बच्ची की मौत के हालातों पर शक हुआ और उन्होंने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया। रिपोर्ट में बच्ची के दम घुटने से मरने की बात सामने आई जिसके बाद पुलिस ने उसके मां-बाप से पूछताछ की। करीब छह घंटों की पूछताछ के बाद मां ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
