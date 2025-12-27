मराठी नहीं बोलने पर मां ने 6 साल की बच्ची की ली जान, हत्या को हार्ट अटैक दिखाने की रची साजिश

देखते ही देखते महिला की अपनी बेटी से नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उसने उसे मारने का फैसला ले लिया। महिला ने 23 दिसंबर की रात बच्ची की हत्या की। उस दिन बच्ची की दादी भी उनके घर आई थी लेकिन वह बच्ची से नहीं मिल पाई। रात में जब बच्ची का पिता घर आया और उसने बच्ची को बेहोश हालत में पाया तो वह उसे अस्पताल लेकर भागा। अस्पताल में पहले यह दावा किया गया कि बच्ची की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है लेकिन बाद में पुलिस को बच्ची की मौत के हालातों पर शक हुआ और उन्होंने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया। रिपोर्ट में बच्ची के दम घुटने से मरने की बात सामने आई जिसके बाद पुलिस ने उसके मां-बाप से पूछताछ की। करीब छह घंटों की पूछताछ के बाद मां ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।