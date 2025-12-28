17 सालों से चल रहे तलाक के मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 50 लाख एलिमनी देने का दिया आदेश

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि आपसी अविश्वास और दोनों के बीच चल रहे ढेरों कानूनी मुकदमों की वजह से, अब यह शादी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। कोर्ट ने दोनों के तलाक को मंजूरी देते हुए यह पाया कि निचली अदालत ने पत्नी को मिलने वाले गुजारा भत्ते को तय करने में गलती की थी। ऐसे में सभी पुराने मामलों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी को एकमुश्त 50 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। पति को यह राशि तीन महीने के अंदर देनी होगी।