28 दिसंबर 2025

रविवार

राष्ट्रीय

मौसम का फिर बदला मिज़ाज: अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert: मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 28, 2025

Heavy rain alert

Heavy rain alert issued by IMD

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस साल पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा शानदार रहा और देशभर में मानसून के दौरान बेहतरीन बारिश देखने को मिली। कई राज्यों के लिए तो मानसून का सीज़न काफी कमाल का रहा और इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के दौरान मौसम भी अच्छा रहा। मानसून के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। अब मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 48 घंटे देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

हिमाचल प्रदेश के लिए मानसून का सीज़न काफी अच्छा रहा और अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ समय के लिए बारिश का सिलसिला थमा, लेकिन अब राज्य में एक बार रुक-रुककर बारिश का दौर शुरू हो गया है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे रुक-रूककर भारी बारिश होगी। इस दौरान कुछ जगहों पर बर्फबारी की भी संभावना है।

केरल में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

मानसून की एंट्री के साथ ही केरल में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था, जो अभी भी रुक-रुककर जारी है। अब केरल में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे केरल में रुक-रुककर जमकर बादल बरसेंगे।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे के दौरान तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अलर्ट है।

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

राजस्थान में मानसून के दौरान और इसके कुछ दिनों बाद तक जोरदार बारिश देखने को मिली, लेकिन अब राज्य में ठंड का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान में अगले 48 घंटे ठंड का असर बना रहेगा। कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं दिन के समय धूप खिली रहेगी।

