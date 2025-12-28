मौसम का फिर बदला मिज़ाज: अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस साल पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा शानदार रहा और देशभर में मानसून के दौरान बेहतरीन बारिश देखने को मिली। कई राज्यों के लिए तो मानसून का सीज़न काफी कमाल का रहा और इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के दौरान मौसम भी अच्छा रहा। मानसून के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। अब मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 48 घंटे देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।