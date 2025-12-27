Sugar For Gut Health: मीठा जहर बन सकता है? ज्यादा शुगर से बढ़ सकता है एसिड रिफ्लक्स और IBS

Sugar For Gut Health: मीठा खाने की आदत अक्सर छोटी-सी खुशी लगती है, लेकिन यही आदत धीरे-धीरे पेट की सेहत के लिए खतरा बन सकती है। जरूरत से ज्यादा शुगर लेने से न सिर्फ एसिड रिफ्लक्स और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, बल्कि यह आंतों के बैक्टीरिया का संतुलन भी बिगाड़ देती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार ज्यादा मीठा खाने से पाचन तंत्र पर दबाव बढ़ता है और गट हेल्थ कमजोर होने लगती है। ऐसे में सवाल उठता है क्या आपकी रोज की शुगर कहीं मीठा जहर तो नहीं बन रही?