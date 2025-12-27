27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Sugar For Gut Health: मीठा जहर बन सकता है? ज्यादा शुगर से बढ़ सकता है एसिड रिफ्लक्स और IBS

Sugar For Gut Health: मीठा खाने की आदत अक्सर छोटी-सी खुशी लगती है, लेकिन यही आदत धीरे-धीरे पेट की सेहत के लिए खतरा बन सकती है। जरूरत से ज्यादा शुगर लेने से न सिर्फ एसिड रिफ्लक्स और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, बल्कि यह आंतों के बैक्टीरिया का संतुलन भी बिगाड़ [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 27, 2025

Acid Reflux and Sugar, IBS and Sugar Intake,IBS में मीठा खाना सही है या नहीं,

Digestive Problems Due to Sugar|फोटो सोर्स -Freepik

Sugar For Gut Health: मीठा खाने की आदत अक्सर छोटी-सी खुशी लगती है, लेकिन यही आदत धीरे-धीरे पेट की सेहत के लिए खतरा बन सकती है। जरूरत से ज्यादा शुगर लेने से न सिर्फ एसिड रिफ्लक्स और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, बल्कि यह आंतों के बैक्टीरिया का संतुलन भी बिगाड़ देती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार ज्यादा मीठा खाने से पाचन तंत्र पर दबाव बढ़ता है और गट हेल्थ कमजोर होने लगती है। ऐसे में सवाल उठता है क्या आपकी रोज की शुगर कहीं मीठा जहर तो नहीं बन रही?

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की नजर से शुगर

इंडियन एक्सप्रेस ने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. अनुपमा एन. के. से बातचीत की। उनके अनुसार, किसी भी स्वीटनर को इस आधार पर परखा जाना चाहिए कि वह पाचन तंत्र, आंतों की सेहत, एसिडिटी और ब्लोटिंग पर क्या असर डालता है। उनका कहना है कि कोई भी स्वीटनर पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता, इसलिए इसका सेवन संतुलन में करना बेहद जरूरी है।

पेट की सेहत के हिसाब से शुगर और स्वीटनर्स की रैंकिंग

सफेद चीनी (White Sugar)

यह पेट के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह मानी जाती है। ज्यादा रिफाइंड होने की वजह से यह आंतों में खराब बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है। इससे एसिडिटी, गैस, सूजन, एसिड रिफ्लक्स, IBS और फैटी लिवर जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

ब्राउन शुगर

लोग इसे हेल्दी समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में यह भी लगभग सफेद चीनी जैसी ही असर करती है। थोड़े-बहुत मिनरल्स होने के बावजूद यह पेट को कोई खास फायदा नहीं देती और ब्लोटिंग व एसिडिटी बढ़ा सकती है।

गुड़

गुड़ कम प्रोसेस्ड होता है और कुछ लोगों के लिए पचाने में आसान भी हो सकता है। सीमित मात्रा में यह कब्ज में मदद कर सकता है। लेकिन ज्यादा गुड़ खाने से गैस, ढीलापन और एसिडिटी की समस्या हो सकती है, खासकर संवेदनशील पेट वालों में।

शहद (Honey)

कम मात्रा में शहद पेट के लिए थोड़ा हल्का माना जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो आंतों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा शहद लेने से फ्रक्टोज की वजह से ब्लोटिंग, दस्त और रिफ्लक्स हो सकता है।

मोंक फ्रूट (Monk Fruit)

डॉ. अनुपमा के अनुसार, पेट की सेहत के लिए यह सबसे बेहतर विकल्प है। यह आंतों में फर्मेंट नहीं होता, गैस या एसिडिटी नहीं बढ़ाता और IBS से परेशान लोगों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है।

एरिथ्रिटॉल (Erythritol)

यह एक शुगर अल्कोहल है, जो ज्यादातर छोटी आंत में ही अवशोषित हो जाता है। इसलिए इससे गैस कम बनती है। हालांकि, ज्यादा मात्रा में लेने पर कुछ लोगों को पेट दर्द या असहजता हो सकती है।

स्टीविया (Stevia)

यह ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता और सीमित मात्रा में पाचन के लिए ठीक माना जाता है। लेकिन बाजार में मिलने वाले कुछ प्रोसेस्ड स्टीविया प्रोडक्ट्स में मिलाए गए फिलर्स ब्लोटिंग या मतली पैदा कर सकते हैं।

कैसे कम करें डाइट में शुगर?


डॉ. अनुपमा सलाह देती हैं कि एक दिन में आप क्या खाते-पीते हैं, इसका ध्यान रखें कब खाते हैं, कितना खाते हैं और किन चीजों में छुपी हुई शुगर है। साथ ही यह भी देखें कि आप रोज कितनी सब्जियां और साबुत फल खा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Diabetes Prevention: क्या 21 दिनों तक चीनी छोड़कर डायबिटीज हमेशा के लिए हो सकती है ठीक? डॉक्टर से जानिए अनोखा फॉर्मूला
स्वास्थ्य
Diabetes Prevention, Sugar-Free Formula, 21 Day Challenge

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Published on:

27 Dec 2025 12:37 pm

Hindi News / Lifestyle News / Sugar For Gut Health: मीठा जहर बन सकता है? ज्यादा शुगर से बढ़ सकता है एसिड रिफ्लक्स और IBS

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

मीठा होने के बावजूद क्या शुगर में पपीता खाना सेफ है? जानिए सच्चाई

Papaya for Diabetes Patient, papaya for diabetic patients in hindi, sugar mein papita khana chahie ya nahin.
लाइफस्टाइल

नए साल में वेगन बनने से पहले जान लें जरूरी टिप्स

Vegan Diet Benefits, Vegan Diet
लाइफस्टाइल

ऑफिस हो या पार्टी, हर मौके पर परफेक्ट दिखेंगे ये हैंडबैग्स, देखें 2026 का फैशन कलेक्शन

latest bag trends, latest bag trends 2026, bag trends 2026, bag trends women, bag trends 2026 winter, latest purse trends.
लाइफस्टाइल

सलमान के ट्रेनर का इंटरव्यू: 60 की उम्र में सल्लू भाई पीते हैं ये 'स्पेशल' मिल्क

Salman Khan Age, Salman Khan fitness secret at 60, Salman Khan trainer interview, Salman Khan diet and milk secret, Salman Khan 60th birthday special,
लाइफस्टाइल

सर्दियों में हेयर फॉल की समस्या, जानिए कारण और सही केयर टिप्स

सर्दियों में बाल झड़ना, ठंड में हेयर फॉल, Hair fall in winter,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.