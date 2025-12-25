Diabetes Prevention: 21 दिन तक चीनी छोड़कर डायबिटीज को कहें हमेशा के लिए बाय-बाय! डॉक्टर से अभी जानें ये अनोखा फॉर्मूला

Diabetes Prevention (photo- gemini AI)
Diabetes Prevention: आजकल की अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि आम लोगों से लेकर बड़े वैज्ञानिकों तक सबके लिए आने वाला भविष्य एक चिंता का विषय बना हुआ है। गौर करने की बात यह है कि इतनी नई बीमारियां आने के बाद भी पहले की बीमारियों की गंभीरता अपनी जगह ही बनी हुई है। अब आप डायबिटीज को ही देख लीजिए।
WHO के अनुसार भारत में लगभग 77 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। अब इसका इलाज भी सभी करवा रहे हैं, पर सही होना न होना उनके हाथ में है। ऐसे ही डायबिटीज रोगियों के लिए एक खुशखबरी अभी एक डॉक्टर ने बताई है और यही बात दिल्ली के विशेषज्ञ डॉ. तरंग कृष्णा ने भी अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी है। डॉ. मनोज जांगिड़ का कहना है कि 21 दिन तक अगर आप कृत्रिम चीनी नहीं खाते हैं, तो आपको डायबिटीज से मुक्ति मिलने की आशंका काफी हद तक बढ़ जाती है। आइए, डॉ. बाबूलाल सैनी के इस 21 दिन चीनी नहीं खाने से लाइफटाइम डायबिटीज फ्री रहने के फॉर्मूले को समझते हैं।
आपने कई जगह पढ़ा और सुना होगा कि मानव शरीर से कोई भी आदत छोड़ने में लगभग 21 दिन का समय लगता है। अगर आप 21 दिन तक अपनी कोई एक आदतन क्रिया किए बिना रह जाते हैं, तो आपकी वह आदत अपने आप ही छूट जाती है। डॉक्टर मनोज जांगिड़ ने यही फॉर्मूला डायबिटीज मुक्त रहने के लिए बताया है, बस जरूरी यह है कि आप उस फॉर्मूले को किस तरीके से अपनाते हैं।
1 से 3 दिन: शुरुआती एक से तीन दिनों तक जब आप चीनी खाना छोड़ना शुरू करेंगे, तो आपको कमजोरी भी महसूस हो सकती है क्योंकि हम बहुत लंबे समय से इसका सेवन कर रहे हैं। जब एकदम से छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी ही और आपका चीनी खाने का मन भी बहुत ज्यादा करेगा। ऐसे में आप थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा।
3 से 7 दिन: इस समय अंतराल में आपको चीनी का सेवन बिल्कुल छोड़ देना है क्योंकि इस समय आपको थकान भी कम होगी और ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही धीरे-धीरे आपको इसकी आदत छूट जाएगी। चीनी की जगह गुड़ और प्राकृतिक चीनी (फलों से मिलने वाली शुगर) खाना आपको और ज्यादा लाभ देगा।
8 से 14 दिन: इस अंतराल में आपको कमजोरी की जगह एनर्जी मिलेगी और आप अपना काम अधिक ऊर्जा के साथ करेंगे। इस अंतराल में इंसुलिन में बदलाव का बैलेंस बना रहता है।
14 से 21 दिन: तीसरे और अंतिम सप्ताह में आपका ब्लड शुगर का लेवल बिल्कुल संतुलित होने लगता है और कृत्रिम चीनी का स्वाद अपने आप ही आपकी जीभ से जाने लगता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप यह चीनी छोड़कर अच्छी शुगर की ओर आकर्षित होने लगते हैं।
डॉ. बाबूलाल का कहना है कि जब हम 21 दिन तक कृत्रिम चीनी का सेवन नहीं करते हैं, तो एक तो हमें उसकी आदत छूट जाती है और दूसरा हमारा पैन्क्रियाज (Pancreas) पहले से अधिक सक्रिय होकर अधिक मात्रा में इंसुलिन बनाने लगता है। इससे शुगर का लेवल भी ज्यादा नहीं बढ़ता है और शरीर भी डायबिटीज फ्री रहता है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
