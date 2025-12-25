Diabetes Prevention: 21 दिन तक चीनी छोड़कर डायबिटीज को कहें हमेशा के लिए बाय-बाय! डॉक्टर से अभी जानें ये अनोखा फॉर्मूला

WHO के अनुसार भारत में लगभग 77 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। अब इसका इलाज भी सभी करवा रहे हैं, पर सही होना न होना उनके हाथ में है। ऐसे ही डायबिटीज रोगियों के लिए एक खुशखबरी अभी एक डॉक्टर ने बताई है और यही बात दिल्ली के विशेषज्ञ डॉ. तरंग कृष्णा ने भी अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी है। डॉ. मनोज जांगिड़ का कहना है कि 21 दिन तक अगर आप कृत्रिम चीनी नहीं खाते हैं, तो आपको डायबिटीज से मुक्ति मिलने की आशंका काफी हद तक बढ़ जाती है। आइए, डॉ. बाबूलाल सैनी के इस 21 दिन चीनी नहीं खाने से लाइफटाइम डायबिटीज फ्री रहने के फॉर्मूले को समझते हैं।