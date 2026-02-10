कैंसर मरीजों के लिए खुशखबरी! AstraZeneca को भारत में मिली मंजूरी, गेमचेंजर साबित हो सकती है ये दवा

भारत में गैस्ट्रिक कैंसर एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। हर साल देश में इसके करीब 64 हजार नए मामले सामने आते हैं और यह कैंसर से होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण है। कई मरीज ऐसे होते हैं, जिनमें कैंसर सर्जरी से हटाया जा सकता है, लेकिन इलाज के बाद भी दो साल के अंदर कैंसर दोबारा होने का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि नए और बेहतर इलाज की लगातार जरूरत महसूस की जा रही है।