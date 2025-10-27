Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

Avoid Cancer Tips : कैंसर को खुद से रखें दूर! एक्सपर्ट ने कहा- आज से ही फॉलो करें युवा

Avoid cancer later : कैंसर को खुद से रखने के लिए विशेषज्ञों ने काम की जानकारी शेयर की है। उनका मानना है कि युवाओं में तेजी से कैंसर फैल रहा है। अगर भविष्य में कैंसर से दूरी चाहिए तो कुछ बातों को अभी से फॉलो करना होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Oct 27, 2025

How to help avoid cancer later, Avoid Cancer Tips, Expert Tips On Cancer,

कैंसर की प्रतीकात्मक फोटो | Photo- Patrika

Avoid Cancer Tips : गंभीर बीमारी कैंसर, 20, 30 और 40 की उम्र में भी हो रही है। इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक्सपर्ट काम कर रहे हैं ताकि युवाओं में कैंसर रिस्क (Cancer Risk) को कम से कम किया जा सके। चलिए, आज पत्रिका स्पेशल स्टोरी में कैंसर को कम करने के बारे में पढ़ते हैं।

अमेरिकन कैंसर सोसाइटी में मरीजों के अधिकारी आरिफ कमाल कहते हैं, "कैंसर होना दुर्भाग्यशाली है। ये आपके जीवन को इस तरह से प्रभावित करता है कि आप चाहकर कुछ नहीं कर पाते।"

हालांकि, इसको लेकर हुए शोध में पाया है कि जीवनशैली और पर्यावरणीय जोखिम इस बीमारी में कैसे योगदान देते हैं। आनुवंशिकी कारकों के विपरीत, कुछ अन्य कैंसर कारकों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

लाइफस्टाइल में हेल्दी बदलाव लाएं

कमाल ये भी कहते हैं, "हम कोशिश कर रहे हैं कि हेल्दी आदतें विकसित करें। आप ऐसा अभी से कर सकते हैं ताकि कम कैंसर वाले भविष्य के बारे में सोचा जा सकें।" उन्होंने आगे कहा, "कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या को कम करने का एकमात्र तरीका यह है कि हम अपने 20 और 30 के दशक में अपनी जीवनशैली में हेल्दी बदलाव लाएं।"

यहां कमाल और अन्य विशेषज्ञों ने कहा कि कैंसर युवाओं में तेजी से फैल रहा है, खासकर ब्रेस्ट व कोलोरेक्टल कैंसर (breast and colorectal cancer)।

हेल्थ पर करें फोकस

अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च (American Association for Cancer Research) के मुताबिक, 40 प्रतिशत कैंसर केस का रिस्क फैक्टर वजन, शराब, सिगरेट आदि है। ऐन पार्ट्रिज (Ann Partridge) के अनुसार, साथ ही ब्रेस्ट कैंसर फैमिली हिस्ट्री व हार्मोन से जुड़ा है। इसके अलावा मोटापा आदि से भी हो सकता है।

ऐन पार्ट्रिज कहते हैं, "आप फैमिली हिस्ट्री कंट्रोल नहीं कर सकते, पीरियड्स को भी। लेकिन, आप अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं, इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज आदि के साथ शरीर का अच्छी तरह ख्याल रखना चाहेंगे या, अधिक या कम शराब पीना चाहेंगे।"

एक और एक्सपर्ट Kimmie Ng ने कहा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर (gastrointestinal cancers) का सामान्य कारण मोटापा है।

अमेरिकन कैंसर सोसाइटी (American Cancer Society) के सुझाव

  • नियमित रूप से शारीरिक क्रियाकलाप करें।
  • पोषक तत्वों से भरपूर भोजन संतुलित आहार लें, जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां, साबुत फल और साबुत अनाज शामिल हों।
  • पैकेज वाले मांस, मीठे पेय और प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन सीमित करें या उनसे बचें।
  • यदि संभव हो तो शराब से बचें। यदि आप शराब पी रहे हैं, बेहद ही कम सेवन करें।
  • अपना और परिवार का मेडिकल इतिहास जानें
  • कैंसर के लक्षणों को अनदेखा ना करें

(वॉशिंग्टन पोस्ट का यह आलेख पत्रिका.कॉम पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है।)

Hindi News / Patrika Special / Avoid Cancer Tips : कैंसर को खुद से रखें दूर! एक्सपर्ट ने कहा- आज से ही फॉलो करें युवा

