Cancer Vaccine : कैंसर मरीजों के लिए खुशखबरी! ये वैक्सीन इन 4 कैंसर को दे सकती है मात, रिसर्च में दावा

GRP वैक्सीन की क्षमता के बावजूद, क्लिनिकल इस्तेमाल में कुछ चुनौतियां हैं। ट्यूमर की विषमता, इम्यून दबाव वाला वातावरण और वैक्सीन डिलीवरी को बेहतर बनाना मुख्य बाधाएं हैं। भविष्य में GRP-टीकों को इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर (Immune Checkpoint Inhibitors) जैसे मौजूदा थेरेपी के साथ मिलाकर प्रतिरोध तोड़ने की कोशिश की जाएगी। शोध से उम्मीद है कि GRP-आधारित वैक्सीन कैंसर से लड़ने के लिए एक प्रभावी, बहुमुखी और कम विषैला तरीका साबित होंगे। ये टीके आने वाले समय में इम्यूनोथेरेपी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं।