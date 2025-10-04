खुशखबरी! वैज्ञानिकों ने खोजा कैंसर से लड़ने का नया हथियार, GRP आधारित वैक्सीन बन सकती है गेम चेंजर

GRP हमारे शरीर में मौजूद एक खास प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये कोशिकाओं को तनाव (stress) से बचाते हैं और प्रोटीन को सही आकार देने में मदद करते हैं। लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को सक्रिय करते हैं। GRP शरीर की प्रतिरोधक कोशिकाओं को कैंसर की पहचान करने और उसे नष्ट करने की क्षमता देते हैं। खासकर GRP94/gp96 और GRP170 को वैज्ञानिक कैंसर वैक्सीन बनाने के लिए सबसे कारगर मानते हैं।