Cancer Cause Night Shift: कैंसर से बचना है तो अभी बदल लें अपनी यह आदत! WHO की कैंसर एजेंसी की बड़ी चेतावनी

Cancer Cause Night Shift: कैंसर का नाम आते ही हमारे जेहन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। अब इतनी खतरनाक बीमारी से सबको ही डर लगेगा, यह तो जाहिर सी बात है। कैंसर के कारणों में अगर हम देखें, तो सबसे पहला कारक हम खुद ही होते हैं क्योंकि हम लोग जिस तरीके से अपनी जीवनशैली जी रहे हैं, ऐसे में कैंसर का बढ़ना सीधी सी बात है। ऐसी ही एक चेतावनी WHO ने अभी दी है कि जो लोग नाइट-शिफ्ट में नियमित रूप से काम कर रहे हैं या बहुत लंबे समय से देर रात तक जागकर काम करते हैं, उनमें कैंसर होने का खतरा रात में सोने वालों की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है।