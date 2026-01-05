5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cancer Cause Night Shift: कैंसर से बचना है तो अभी बदल लें अपनी यह आदत! WHO की कैंसर एजेंसी की बड़ी चेतावनी

Cancer Cause: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की कैंसर एजेंसी ने हाल ही में एक चेतावनी दी है कि नाइट शिफ्ट के दौरान आप जो देर रात तक जागकर काम करते हैं, यह आपको कैंसर का शिकार बना सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे नाइट शिफ्ट से कैंसर का खतरा बढ़ता है, कौन से कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है और इससे बचने के लिए क्या करें?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 05, 2026

Cancer cause night shift

Cancer cause (image-gemini AI)

Cancer Cause Night Shift: कैंसर का नाम आते ही हमारे जेहन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। अब इतनी खतरनाक बीमारी से सबको ही डर लगेगा, यह तो जाहिर सी बात है। कैंसर के कारणों में अगर हम देखें, तो सबसे पहला कारक हम खुद ही होते हैं क्योंकि हम लोग जिस तरीके से अपनी जीवनशैली जी रहे हैं, ऐसे में कैंसर का बढ़ना सीधी सी बात है। ऐसी ही एक चेतावनी WHO ने अभी दी है कि जो लोग नाइट-शिफ्ट में नियमित रूप से काम कर रहे हैं या बहुत लंबे समय से देर रात तक जागकर काम करते हैं, उनमें कैंसर होने का खतरा रात में सोने वालों की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है।

आज के समय में कैंसर और नाइट शिफ्ट में काम करने के संबंध को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जिस पश्चिमी संस्कृति की नकल करके अपनी जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत को बदल चुके हैं, वही सबसे बड़ा कारण है कि हम खुद को कैंसर का शिकार बनाने पर तुले हुए हैं। आइए जानते हैं कि रात को देर तक जागने से कैसे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और इसके कारण हमें कौन से कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है। इस कैंसर जैसी विपदा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

देर रात तक जागने का कैंसर से संबंध कैसे होता है?(Night Shift and Cancer Link Explained)

कैंसर पर हुए कई शोधों में यह बात सामने आई है कि यदि आप रात को देर तक जागते हैं, तो आपको कैंसर होने का खतरा बाकी लोगों की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। हम जो ज्यादा उजाले में रहते हैं, यही उजाला हमारे जीवन में अंधेरा ला देता है। इसके कई मुख्य कारण निम्न हैं:

1. नींद का हार्मोन (मेलानटोनिन - Melatonin) अंधेरे में सोने से बनता है और कैंसर कोशिकाओं के बनने को रोकता है। रोशनी में जागने से यह बनना बंद हो जाता है।

2. बॉडी क्लॉक (Circadian Rhythm) बिगड़ना - हमारे शरीर की जो प्राकृतिक घड़ी होती है, रात में देर तक जागने से उसकी लय बिगड़ जाती है। इससे DNA खराब होता है और यही खराब DNA फिर कैंसर कोशिकाओं को बनाता है।

3. इम्यून सिस्टम कमजोर होना - रात में जागने से शरीर की 'नेचुरल किलर सेल्स' में कमी आ जाती है, जिससे कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने में सहायता मिलती है।

नाइट शिफ्ट से किन कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है? (Cancer Risk Due to Night Shift Work)

  • कोलोरेक्टल कैंसर (Colorectal Cancer)
  • ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer)
  • प्रोस्टेट कैंसर (Prostate Cancer)

नाइट शिफ्ट के कारण होने वाले कैंसर से बचने के उपाय? (Night Shift Cancer Prevention Tips)

  • जब भी दिन में सोएं, तो पर्दे लगाकर बिल्कुल अंधेरा करके सोएं।
  • Vitamin D पर्याप्त मात्रा में लें।
  • मोबाइल और लैपटॉप की Blue Light से दूरी बनाएं
  • एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर आहार लें।
  • कैंसर की नियमित स्क्रीनिंग (जांच) करवाते रहें।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

05 Jan 2026 03:22 pm

Hindi News / Health / Cancer Cause Night Shift: कैंसर से बचना है तो अभी बदल लें अपनी यह आदत! WHO की कैंसर एजेंसी की बड़ी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Hepatitis A Outbreak: कोरोना से भी साइलेंट है यह वायरस! 82 मौत, केरल में 31,000 से ज्यादा संक्रमित

Hepatitis A Outbreak
स्वास्थ्य

Japanese Lifestyle Habits: जापान में 100 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानने में काफी रुचि रखते हैं, क्योंकि इससे उनकी लंबी उम्र और फिटनेस बनाए रखने के रहस्य समझ में आते हैं। आइए जानते हैं ये खास आदतें।

Longevity secrets Japan, Healthy lifestyle Japanese people, Japanese diet for long life,
लाइफस्टाइल

Sudha Chandran: वायरल वीडियो का सच! डॉक्टर से जानें सुधा चंद्रन ने जागरण में क्यों काटा लोगों को?

Sudha Chandran
स्वास्थ्य

Muh Ka Cancer : गुटखा-तंबाकू खाने वाले सावधान! मुंह बराबर नहीं खुलना भी कैंसर का लक्षण, कैंसर डॉक्टर ने बताई ये बातें

muh ke cancer ke shuruaati lakshan, Cancer Surgeon, oral cancer symptoms, Muh me cancer ke lakshan kya hai, Muh ka cancer thik ho sakta hai,
स्वास्थ्य

White Sugar Side Effect: ड्रग से 8 गुना ज्यादा नशीली है रसोई की यह चीज! डॉक्टर ने बताया, इन अंगों पर ‘बुरा’ असर

White Sugar Side Effect
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.