Lipstick Cause Cancer: डार्क शेड्स लिपस्टिक लगाकर आप दे रही हैं कैंसर को न्योता! चौंका देगी ये रिसर्च, अभी जानें इससे बचने के उपाय

मेकअप की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद लिपस्टिक, अपने आप में कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। जब महिलाएं अपने होंठों पर इसे लगाती हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बोलने और खाने के दौरान हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और यही कैंसर का कारण बनता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डेम और EWG (Environmental Working Group) की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, डार्क कलर की लिपस्टिक से कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शोधों के अनुसार डार्क शेड्स वाली लिपस्टिक में अभी भी 'कोल टार' (Coal Tar) के रंगों का उपयोग किया जाता है, जो कार्सिनोजेनिक (कैंसर पैदा करने वाले) हो सकते हैं।