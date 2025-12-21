Air Pollution India: वॉटर प्यूरीफायर से Air Purifier तक आम आदमी पर कैसे बढ़ रहा बोझ?

वायु प्रदूषण: लोगों को पानी लेने जाने की हजार दिक्कतों से रू-ब-रू होना पड़ता। सो, लोगों ने अपनी बचत में से पैसे निकालकर हैंडपंप लगवाना शुरू कर दिए। 'आज भी खरे हैं तालाब' के लेखक और पर्यावरणविद् अनुपम मिश्र ने इन पंक्तियों के लेखक से बातचीत में कहा था, 'हैंडपंप, वॉटर प्यूरीफायर या कोई नया नाम बाजार में आता है तो उसे पाने की होड़ में हम लग जाते हैं। एक व्यक्ति ने हैंडपंप लगवा लिया तो पूरा गांव अब इस कोशिश में लगा जाता है कि कैसे उनके यहां भी हैंडपंप लग जाए। लोग इसके अच्छे-बुरे पहलुओं के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। बाजार अपने फायदे के लिए मंत्रालय और सरकारों से नारे लगवा लेता है। प्रचार करवा लेता है।' बाजार को हैंडपंप में संभावना दिखी और पूरे भारत में हैंडपंप ही हैंडपंप नजर आने लगे।