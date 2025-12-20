जीभ-आंख पर भी Tattoo, दिल्ली के इस शख्स का कोई अंग खाली नहीं, बताया क्यों चुनी ऐसी जिंदगी

ऐसे कई वीडियो और टैटू बनवाने के कई सेशन हैं, जिनमें मैंने दर्द की एक झलक भी नहीं दिखाई, क्योंकि मैं सांस लेने, ध्यान करने और अपने दिमाग को यह समझा चुका हूं कि दर्द के बिना कुछ नहीं मिलता। कुल मिलाकर दर्द अब मेरे जीवन का हिस्सा है। मैंने अपने दिमाग की कंडीशनिंग को बदल दिया है, जहां दर्द का मतलब दिमाग के लिए डेटा सिग्नल है - इस रीवायरिंग और कंडीशनिंग को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मुझे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन वर्षों तक खुद को दर्दनाक प्रक्रियाओं से गुजारने और अपने मन को दर्द को नियंत्रित करने और उस पर विजय पाने का प्रशिक्षण देने के बाद ही मुझे इसका पता चला।