COVID-19 Vaccine : कोविड-19 वैक्सीन कैंसर के मरीजों के लिए बन सकती है वरदान! जानें कैसे

COVID-19 Vaccine : जब से COVID-19 वैक्सीन आई ह इसने सिर्फ वायरस से ही नहीं बल्कि अब एक और बड़ी बीमारी से लड़ने की उम्मीद जगा दी है और वह है कैंसर। हाल ही में हुए एक शोध ने सबको चौंका दिया है, जिसमें यह सामने आया है कि फाइजर (Pfizer) और मॉडर्ना (Moderna) जैसी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली mRNA COVID-19 वैक्सीन कुछ कैंसर रोगियों के लिए एक अप्रत्याशित वरदान साबित हो सकती है।