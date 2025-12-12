Yuvraj Singh Cancer: मैदान में खून की उल्टियां और युवराज को सेमिनोमा कैंसर, जानें क्यों इतना खतरनाक है ये कैंसर?

Yuvraj Singh Cancer (photo- insta@yuvisofficial
Yuvraj Singh Cancer: आज 12 दिसंबर को दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह का जन्मदिन है। लेकिन क्या आपको पता है मैदान पर छक्के जड़ने वाले युवी अस्पताल के बिस्तर पर भी जमकर लड़े थे। 2011 विश्व कप के दौरान जब वह खून की उल्टियां कर रहे थे तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत का यह सिरमौर सेमिनोमा जैसे जानलेवा कैंसर से जूझ रहा है। हमारे शरीर में कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें जर्म सेल्स कहते हैं। इनका काम शरीर के विकास में मदद करना होता है। कभी-कभी यह सेल्स बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। इसी कारण से यह कैंसर या ट्यूमर बन जाता है। सेमिनोमा उसी ट्यूमर का नाम है जो कैंसर में शरीर के निचले हिस्सों यानी प्रजनन अंगों में होता है। लेकिन युवराज सिंह के साथ बिल्कुल उल्टा था क्योंकि सेमिनोमा उनके चेस्ट में था। यह कैंसर न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी इंसान को तोड़ देता है। आइए जानते हैं कि यह कैंसर इतना खतरनाक क्यों है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।
सेमिनोमा आम तौर पर प्रजनन अंगों में होने वाला कैंसर होता है। युवराज सिंह को यही कैंसर चेस्ट में हुआ था इसलिए यह कैंसर ज्यादा खतरनाक बन गया था। इस कैंसर का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह शरीर के वाइटल ऑर्गन्स यानी हृदय, फेफडे और मुख्य रक्त धमनियों के बहुत करीब होता है। जैसे जैसे ट्यूमर का आकार बढ़ता है तो यह अंगों पर दबाव डालता है जिससे सांस लेने में भारी तकलीफ और रक्त रुकने का डर रहता है। इसके लक्षण जैसे खांसी या पीठ दर्द बहुत सामान्य होते हैं जिससे शुरुआत में इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है।
अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट के अनुसार प्रति 100000 पुरुषों में लगभग 6 नए मामले हर साल सेमिनोमा कैंसर के दर्ज किए जाते हैं। इसलिए इसके लक्षणों की पहचान कर इससे बचना बहुत जरूरी है।
