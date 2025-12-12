12 दिसंबर 2025,

Yuvraj Singh Cancer: मैदान में खून की उल्टियां और युवराज को सेमिनोमा कैंसर, जानें क्यों इतना खतरनाक है ये कैंसर?

Yuvraj Singh Cancer: युवराज सिंह को सेमिनोमा नाम का खतरनाक जर्म सेल कैंसर हुआ था जो उनके सीने में स्थित था। यह कैंसर आमतौर पर युवा पुरुषों में ज्यादा होता है। आइए, इस कैंसर के लक्षण और बचाव के बारे में जानते हैं।

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 12, 2025

Yuvraj Singh Cancer, Yuvraj Singh Birthday, Seminoma Cancer Symptoms, Mediastinal Seminoma, Germ Cell Tumor, Chest Cancer Symptoms

Yuvraj Singh Cancer (photo- insta@yuvisofficial

Yuvraj Singh Cancer: आज 12 दिसंबर को दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह का जन्मदिन है। लेकिन क्या आपको पता है मैदान पर छक्के जड़ने वाले युवी अस्पताल के बिस्तर पर भी जमकर लड़े थे। 2011 विश्व कप के दौरान जब वह खून की उल्टियां कर रहे थे तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत का यह सिरमौर सेमिनोमा जैसे जानलेवा कैंसर से जूझ रहा है। हमारे शरीर में कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें जर्म सेल्स कहते हैं। इनका काम शरीर के विकास में मदद करना होता है। कभी-कभी यह सेल्स बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। इसी कारण से यह कैंसर या ट्यूमर बन जाता है। सेमिनोमा उसी ट्यूमर का नाम है जो कैंसर में शरीर के निचले हिस्सों यानी प्रजनन अंगों में होता है। लेकिन युवराज सिंह के साथ बिल्कुल उल्टा था क्योंकि सेमिनोमा उनके चेस्ट में था। यह कैंसर न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी इंसान को तोड़ देता है। आइए जानते हैं कि यह कैंसर इतना खतरनाक क्यों है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।

यह कैंसर इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? Why is Seminoma cancer dangerous

सेमिनोमा आम तौर पर प्रजनन अंगों में होने वाला कैंसर होता है। युवराज सिंह को यही कैंसर चेस्ट में हुआ था इसलिए यह कैंसर ज्यादा खतरनाक बन गया था। इस कैंसर का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह शरीर के वाइटल ऑर्गन्स यानी हृदय, फेफडे और मुख्य रक्त धमनियों के बहुत करीब होता है। जैसे जैसे ट्यूमर का आकार बढ़ता है तो यह अंगों पर दबाव डालता है जिससे सांस लेने में भारी तकलीफ और रक्त रुकने का डर रहता है। इसके लक्षण जैसे खांसी या पीठ दर्द बहुत सामान्य होते हैं जिससे शुरुआत में इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है।

सेमिनोमा कैंसर के संकेत | Early Signs of Germ Cell Tumor

अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट के अनुसार प्रति 100000 पुरुषों में लगभग 6 नए मामले हर साल सेमिनोमा कैंसर के दर्ज किए जाते हैं। इसलिए इसके लक्षणों की पहचान कर इससे बचना बहुत जरूरी है।

  • लगातार कई दिनों से खांसी
  • सांस लेने में तकलीफ होना
  • चेहरे और गर्दन पर सूजन आना
  • रात में पसीना आना और वजन कम होना
  • खून की उल्टियां होना

सेमिनोमा चेस्ट कैंसर से बचने के उपाय -

  1. तुरंत डॉक्टर को दिखाएं- सेमिनोमा कैंसर चेस्ट में भी हो सकता है, यही कारण है कि यह ज्यादा खतरनाक होता है। इसके लक्षण भी सामान्य होते हैं लेकिन थोड़ी सी भी आहट महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
  2. तंबाकू और शराब से परहेज करें- तंबाकू और शराब का सेवन कई प्रकार के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। इसलिए जितना हो सके इसके सेवन से बचना चाहिए।
  3. संतुलित जीवनशैली- संतुलित जीवनशैली अपनाकर आप केवल कैंसर से ही नहीं बल्कि अन्य कई तरह की बीमारियों से भी खुद को बचा सकते हैं।

Cancer Vaccine : कभी न खत्म होने वाले इस कैंसर का जड़ से इलाज, वैज्ञानिकों ने खोजा
स्वास्थ्य
tnbc cancer vaccine, tnbc cancer vaccine name

Updated on:

12 Dec 2025 03:59 pm

Published on:

12 Dec 2025 03:29 pm

Hindi News / Health / Yuvraj Singh Cancer: मैदान में खून की उल्टियां और युवराज को सेमिनोमा कैंसर, जानें क्यों इतना खतरनाक है ये कैंसर?

