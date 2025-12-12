Cancer Vaccine : कभी न खत्म होने वाले इस कैंसर का जड़ से इलाज, वैज्ञानिकों ने खोजा

Tnbc Cancer Vaccine: ट्रिपल-नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर (TNBC) का नाम सुनते ही हर व्यक्ति के मन में एक अजीब-सा डर आ जाता है। ऐसा होना भी जायज है, क्योंकि यह एक खतरनाक प्रकार का कैंसर है। इसमें वे रिसेप्टर नहीं होते हैं, जिन पर सामान्य दवाओं का असर होता है। इसलिए इसका इलाज केवल कीमोथेरेपी से किया जाता है, फिर भी यह कैंसर वापस आ जाता है। हर TNBC मरीज को आशा की एक नई किरण दिखेगी, जब उसे पता चलेगा कि अब वैज्ञानिकों ने इसकी वैक्सीन 'अल्फा-लैक्टाल्ब्यूमिन' बना ली है। नई दवा से कैंसर कोशिकाओं को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकेगा और यह बीमारी एक बार ठीक होने के बाद दोबारा नहीं होगी।