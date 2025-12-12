Health Checkup Guidelines: 30 की उम्र पार? इन बीमारियों की सालाना जांच न करें मिस! हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्यों कही ये बात

Health Checkup Guidelines: यह बात अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ते हैं और शुरुआती स्टेज में कोई खास लक्षण भी नहीं देते। लेकिन इसी वजह से बाद में ये बड़ी बीमारी बन जाते हैं। भारत सरकार की नई गाइडलाइन्स और AIIMS के डॉ. यशदीप गुप्ता की सलाह के मुताबिक, अब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, 30 साल के बाद हर व्यक्ति को साल में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए।