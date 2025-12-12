12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Health Checkup Guidelines: 30 की उम्र पार? इन बीमारियों की सालाना जांच न करें मिस! हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्यों कही ये बात

Health Checkup Guidelines: 30 साल से ऊपर के लोगों के लिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की सालाना जांच जरूरी है। कम उम्र वालों को मोटापा, PCOS या खराब लाइफस्टाइल जैसी वजहों से स्क्रीनिंग करानी चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 12, 2025

Health Checkup Guidelines

Health Checkup Guidelines (photo- freepik)

Health Checkup Guidelines: यह बात अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ते हैं और शुरुआती स्टेज में कोई खास लक्षण भी नहीं देते। लेकिन इसी वजह से बाद में ये बड़ी बीमारी बन जाते हैं। भारत सरकार की नई गाइडलाइन्स और AIIMS के डॉ. यशदीप गुप्ता की सलाह के मुताबिक, अब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, 30 साल के बाद हर व्यक्ति को साल में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए।

30 साल की उम्र पार? आपकी हेल्थ चेक जरूरी!

सरकार का साफ नियम है कि 30 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को हर साल डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। वजह? इस उम्र के बाद शरीर में शुगर और BP से जुड़े रिस्क तेजी से बढ़ने लगते हैं। कई लोग बिना लक्षणों के ही हाई BP या प्री-डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। मतलब, अगर आपकी उम्र 30 से ज्यादा है तो सालाना चेकअप सिर्फ ऑप्शन नहीं, जरूरी है।

30 साल से कम हैं? फिर भी कुछ लोगों को टेस्ट कराना जरूरी

अगर आप 30 से कम उम्र के हैं, तब भी आपको चेकअप करवाना है, लेकिन तब जब आपके पास कुछ खास रिस्क फैक्टर हों। ये वो चीजें हैं जो डायबिटीज और हाई BP के खतरे को बढ़ाती हैं।

कौन-कौन से जोखिम कारण (Risk Factors)?

डॉ. यशदीप और सरकारी गाइडलाइन्स के अनुसार, इन लोगों को सालाना स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए:

मोटापा (Obesity)- अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, वजन तेजी से बढ़ रहा है या BMI हाई है, तो आपको डायबिटीज और BP दोनों का ज्यादा खतरा होता है।

फिजिकल एक्टिविटी की कमी- जो लोग रोजाना बहुत कम चलते-फिरते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते या लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उन्हें स्क्रीनिंग कराना जरूरी है।

खराब खान-पान (Poor Diet)- ज्यादा फास्ट फूड, तली-भुनी चीजें, मीठा, पैकेज्ड फूड ये सभी शरीर पर सीधे असर डालते हैं और डायबिटीज-BP का खतरा बढ़ाते हैं।

PCOS- जिन महिलाओं को PCOS है, उनमें शुगर लेवल बिगड़ने और बाद में डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है।

गर्भावस्था में डायबिटीज (Gestational Diabetes)- जिन महिलाओं को प्रेग्नेंसी में शुगर रही है, वे आगे चलकर डायबिटीज की मरीज जल्दी बन सकती हैं। इसलिए सालाना टेस्ट जरूरी है।

सरकार की समग्र गाइडलाइन

भारत सरकार के अनुसार उम्र 30 से ऊपर हो तो, हर साल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग अनिवार्य है। उम्र 30 से कम है तो यदि कोई भी जोखिम कारक है, तो वार्षिक चेकअप जरूरी है। डॉ. यशदीप गुप्ता बताते हैं कि समय पर जांच होने से बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाता है। इससे दवाइयों की जरूरत कम पड़ती है, जटिलताएं नहीं बढ़तीं, और आपकी आगे की जिंदगी काफी स्वस्थ रहती है।

ये भी पढ़ें

तेजी से बाल झड़ रहे हैं? सावधान! हो सकता है Heart Attack का सिग्नल
स्वास्थ्य
Heart Disease Warning Sign

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Dec 2025 10:48 am

Published on:

12 Dec 2025 10:18 am

Hindi News / Health / Health Checkup Guidelines: 30 की उम्र पार? इन बीमारियों की सालाना जांच न करें मिस! हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्यों कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Cancer Vaccine : कभी न खत्म होने वाले इस कैंसर का जड़ से इलाज, वैज्ञानिकों ने खोजा

tnbc cancer vaccine, tnbc cancer vaccine name
स्वास्थ्य

Turmeric and Amla Drink: सुबह का गोल्डन-ग्रीन टॉनिक, आंवला-हल्दी पानी से हेल्थ को मिलेगी नई चमक

ayurvedic detox drink, gut health detox drink, metabolism boost home remedies,
लाइफस्टाइल

Shubman Gill fitness: क्रिकेटर जैसी स्टैमिना चाहिए? जानिए शुभमन गिल के पसंदीदा क्विक मील्स

Shubman Gill gym training, natural clean eating benefits, athlete diet plan India,
लाइफस्टाइल

तेजी से बाल झड़ रहे हैं? सावधान! हो सकता है Heart Attack का सिग्नल

Heart Disease Warning Sign
स्वास्थ्य

Bobby Deol Fitness Secrets: “जिम का कमाल नहीं…”, बॉबी देओल की मस्कुलर बॉडी का ये है राज!

Deol fitness secrets, Bobby Deol diet plan, Bobby Deol body transformation, Bobby Deol workout and diet, Bobby Deol hot body ka secret, Bobby Deol fitness routine Hindi, Bobby Deol fitness secrets diet plan Hindi
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.