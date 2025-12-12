तेजी से बाल झड़ रहे हैं? सावधान! हो सकता है Heart Attack का सिग्नल

एक स्टडी में 55 साल से कम उम्र के 101 पुरुषों को देखा गया, जिन्हें हाल ही में हाई ब्लड प्रेशर बताया गया था। इन पुरुषों को तीन ग्रुप में बांटा गया। पहला जिनके बाल नहीं झड़ रहे थे। दूसरा जिनका हल्का या मध्यम बाल झड़ रहा था। जिनमें गंजापन काफी ज्यादा था। डॉक्टर्स ने उनकी दिल और ब्लड वेसल्स की हेल्थ जांचने के लिए कई टेस्ट किए, आर्टरी की कठोरता, कैरोटिड आर्टरी की मोटाई, हार्ट मसल का साइज और दिल की छोटी नलियों में खून के बहाव की क्षमता।