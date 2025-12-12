12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

स्वास्थ्य

तेजी से बाल झड़ रहे हैं? सावधान! हो सकता है Heart Attack का सिग्नल

Heart Disease Warning Sign: कम उम्र में जल्दी गंजे हो रहे हैं? नई स्टडी बताती है कि ये दिल में खून के बहाव की कमी और भविष्य के हार्ट प्रॉब्लम का शुरुआती संकेत हो सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 12, 2025

Heart Disease Warning Sign

Heart Disease Warning Sign (Photo- freepik)

Heart Disease Warning Sign: यह बात ज्यादातर लोग मानते हैं कि गंजापन सिर्फ लुक्स से जुड़ी चीज है, लेकिन नई रिसर्च कहती है कि ऐसा नहीं है। अगर आदमी कम उम्र में या बहुत ज्यादा बाल खो रहा है, तो यह दिल से जुड़े छिपे खतरे का शुरुआती संकेत हो सकता है, खासकर उन पुरुषों में जिनका ब्लड प्रेशर पहले से हाई है, लेकिन अभी इलाज शुरू नहीं हुआ।

गंजापन और दिल का कनेक्शन क्या है?

एक स्टडी में 55 साल से कम उम्र के 101 पुरुषों को देखा गया, जिन्हें हाल ही में हाई ब्लड प्रेशर बताया गया था। इन पुरुषों को तीन ग्रुप में बांटा गया। पहला जिनके बाल नहीं झड़ रहे थे। दूसरा जिनका हल्का या मध्यम बाल झड़ रहा था। जिनमें गंजापन काफी ज्यादा था। डॉक्टर्स ने उनकी दिल और ब्लड वेसल्स की हेल्थ जांचने के लिए कई टेस्ट किए, आर्टरी की कठोरता, कैरोटिड आर्टरी की मोटाई, हार्ट मसल का साइज और दिल की छोटी नलियों में खून के बहाव की क्षमता।

ज्यादा गंजापन, कम दिल की ब्लड फ्लो

जिन पुरुषों में गंजापन ज्यादा था, उनके दिल की छोटी ब्लड वेसल्स सही तरह काम नहीं कर रही थीं। इसे 'कॉरोनरी फ्लो रिजर्व' कहा जाता है। जब ये खराब होता है, तो इसका मतलब है कि दिल तक खून सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा, जो आगे चलकर हार्ट डिजीज की शुरुआत का संकेत हो सकता है। दूसरे टेस्ट में तो कोई बड़ा फर्क नहीं दिखा, लेकिन गंजापन और दिल की छोटी नलियों की खराब हालत के बीच कनेक्शन साफ दिखाई दिया।

आखिर ऐसा क्यों होता है?

वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हैं। मेल पैटर्न बाल्डनेस हार्मोन (एंड्रोजन) से जुड़ी होती है। ये हार्मोन ब्लड प्रेशर और ब्लड वेसल फंक्शन पर भी असर डालते हैं। जल्दी गंजापन इंसुलिन रेसिस्टेंस, मोटापा और खराब कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजों से जुड़ा होता है। ये सब मिलकर हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ा देते हैं। मतलब, अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं और साथ में ब्लड प्रेशर भी हाई है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।

पुरुषों को क्यों ध्यान देना चाहिए?

दिल की बीमारी की सबसे मुश्किल बात यह है कि शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखता। लेकिन बाल झड़ना ऐसा संकेत है जिसे आप आईने में ही पकड़ सकते हैं। अगर आप जवान हैं और जल्दी गंजे हो रहे हैं, तो यह आपके दिल की स्थिति का संकेत हो सकता है। डॉक्टर्स का मानना है कि हाई BP वाले पुरुषों में गंजापन को भी एक चेतावनी की तरह देखना चाहिए। ज़रूरत होने पर दिल का बेसिक चेकअप करवा लेना चाहिए।

क्या करना चाहिए?

अगर बाल तेजी से गिर रहे हैं, खासकर कम उम्र में, तो ये कदम मदद कर सकते हैं:

  • ब्लड प्रेशर नियमित चेक करें
  • वजन कंट्रोल में रखें
  • रोज थोड़ा-बहुत एक्सरसाइज करें
  • नमक और शराब कम करें
  • स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ने की कोशिश करें
  • कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की जांच कराएं
  • अगर हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर से बात करें

गंजापन दिल की बीमारी का शुरुआती अलार्म

गंजापन दिल की बीमारी का कारण नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआती अलार्म जरूर हो सकता है। समय रहते ध्यान देने से आप भविष्य में होने वाली दिल की समस्या को काफी हद तक रोक सकते हैं। इसलिए बाल झड़ना सिर्फ दिखावे की बात नहीं, यह आपके दिल के लिए एक जरूरी संकेत भी हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Health / तेजी से बाल झड़ रहे हैं? सावधान! हो सकता है Heart Attack का सिग्नल

