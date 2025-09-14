Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Morning Heart Attack: हार्ट अटैक अलर्ट! सुबह के समय सबसे ज्यादा क्यों होता है दिल पर अटैक

Morning Heart Attack: आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को अचानक हार्ट अटैक का खतरा ज्यादातर सुबह के समय होता है। यही नहीं, रिसर्च भी यह मानती है कि हार्ट अटैक के मामलों का खतरा सुबह के समय सबसे ज्यादा देखा जाता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 14, 2025

Early morning heart attack symptoms,morning heart attack risk,symptoms of heart attack,
Early morning heart attack causes|फोटो सोर्स – Freepik

Morning Heart Attack Risk: सुबह का समय दिन की शुरुआत का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सुबह का वही वक्त दिल से जुड़ी समस्याओं के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को अचानक हार्ट अटैक का खतरा ज्यादातर सुबह के समय होता है। यही नहीं, रिसर्च भी यह मानती है कि हार्ट अटैक के मामलों का खतरा सुबह के समय सबसे ज्यादा देखा जाता है। दरअसल, इस दौरान ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और तनाव जैसी स्थितियां अगर पहले से मौजूद हों तो यह जोखिम और बढ़ा सकती हैं।

सुबह खतरनाक क्यों होती है?

ये भी पढ़ें

Sudden Death Reason : अचानक हो रही मौतों का कारण हार्ट अटैक नहीं, ये बीमारी है, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताई सच्चाई
Patrika Special News
Sudden Death Reason, Sudden Death Reason In India, Heart attack vs Cardiac arrest, Cardiac arrest In India,

ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट का बढ़ना

नींद से उठते ही शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे स्ट्रेस हार्मोन तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। ये ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों को बढ़ा देते हैं। अगर धमनियों में पहले से प्लाक जमा है, तो अचानक बढ़ा दबाव उसे फोड़ सकता है और खून का थक्का (क्लॉट) बनने की संभावना बढ़ जाती है।

ब्लड सेल्स का सिकुड़ना

सुबह शरीर का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। इस वजह से ब्लड सेल्स सिकुड़ जाती हैं और ब्लड फ्लो पर दबाव बढ़ जाता है। दिल के मरीजों या कमजोर धमनियों वाले लोगों में यह स्थिति ज्यादा खतरनाक हो सकती है।

खून का गाढ़ा होना

सुबह के वक्त खून सामान्य से ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। प्लेटलेट्स एक-दूसरे से अधिक चिपकने लगते हैं, जबकि शरीर की थक्का घोलने की क्षमता घट जाती है। ऐसे में ब्लॉकेज का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है।

रिसर्च की पुष्टि

अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की एक स्टडी बताती है कि सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हार्ट अटैक का रिस्क लगभग 40% ज्यादा रहता है। वहीं, बीबीसी हेल्थ की रिपोर्ट कहती है कि सुबह के समय होने वाले हार्ट अटैक, शाम या रात की तुलना में दिल की मांसपेशियों को 20-25% ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।

सुबह के ट्रिगर फैक्टर

  • उठते ही भारी एक्सरसाइज करना।
  • अधूरी नींद या देर रात तक जागना।
  • ज्यादा तनाव लेना।
  • सर्द मौसम में अचानक बाहर निकलना।

बचाव के आसान उपाय

  • सुबह उठते ही धीरे-धीरे स्ट्रेचिंग करें और शरीर को एक्टिव होने का समय दें।
  • उठते ही पानी पिएं ताकि खून पतला हो और ब्लड फ्लो सुचारू रहे।
  • पर्याप्त और गहरी नींद लें।
  • अगर पहले से हृदय रोग है तो दवाइयां समय पर लें और सुबह की एक्टिविटी में जल्दबाजी न करें।

ये भी पढ़ें

Heart Attack Linked With Oral Hygiene: दांतों की गंदगी से जुड़ा है दिल का खतरा! स्टडी में मिला कनेक्शन
स्वास्थ्य
Heart attack and oral hygiene, poor dental health heart risk, oral hygiene and cardiovascular disease, study on oral health and heart attack,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

14 Sept 2025 09:57 am

Published on:

14 Sept 2025 09:21 am

Hindi News / Health / Morning Heart Attack: हार्ट अटैक अलर्ट! सुबह के समय सबसे ज्यादा क्यों होता है दिल पर अटैक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.