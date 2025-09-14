Morning Heart Attack: हार्ट अटैक अलर्ट! सुबह के समय सबसे ज्यादा क्यों होता है दिल पर अटैक

Morning Heart Attack Risk: सुबह का समय दिन की शुरुआत का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सुबह का वही वक्त दिल से जुड़ी समस्याओं के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को अचानक हार्ट अटैक का खतरा ज्यादातर सुबह के समय होता है। यही नहीं, रिसर्च भी यह मानती है कि हार्ट अटैक के मामलों का खतरा सुबह के समय सबसे ज्यादा देखा जाता है। दरअसल, इस दौरान ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और तनाव जैसी स्थितियां अगर पहले से मौजूद हों तो यह जोखिम और बढ़ा सकती हैं।