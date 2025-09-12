Patrika LogoSwitch to English

Heart Attack Linked With Oral Hygiene: दांतों की गंदगी से जुड़ा है दिल का खतरा! स्टडी में मिला कनेक्शन

Heart Attack and Oral Hygiene: हाल ही में सामने आई एक चौंकाने वाली स्टडी में यह दावा किया गया है कि खराब ओरल हाइजीन यानी दांतों और मसूड़ों की सफाई न करना, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है। आइए इसके बाद में विस्तार से जानते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 12, 2025

Heart attack and oral hygiene, poor dental health heart risk, oral hygiene and cardiovascular disease, study on oral health and heart attack,
दांतों की गंदगी से जुड़ा है दिल का खतरा! (Image Source: Chatgpt)

Poor Dental Health Heart Risk: हाल ही में एक स्टडी में पाया गया है कि खराब ओरल हेल्थ हार्ट अटाक के खतरे को बढ़ा सकती है। इसकेसाथ ही ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के खतरों को भी बढ़ा सकती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल में प्रकाशित इस स्टडी में पायागया कि ओरल हेल्थ हामेर दिल की सेहत पर गहरा प्रभाव डालती है। आइए जानते हैं।

ओरल हेल्थ कैसे दिल की गतिविधि को करती है प्रभावित? (How Does Oral Health Affect Heart Function)

इस शोध में 40 प्रतिशत से ज्यादा हार्ट आर्टरीज के प्लाक में मौखिक बैक्टीरिया, विशेष रूप से विरिडन्स स्ट्रेप्टोकोकी, के डीएनए की खोज की गई। ये बैक्टीरिया न केवल मौजूद थे, बल्कि आर्टरीज को ब्लाक करने वाले प्लाक के अंदर गहराई तक जमा पाए गए।

मुंह के बैकटीरिया कैसे करते हैं ट्रिगर? (How Does Oral Bacteria Trigger)

बायोफिल्म छिपी रहने पर भी उसके कुछ हिस्से टूटकर अलग हो सकते हैं। बाहर निकलने पर, बैक्टीरिया आर्टरीज की दीवार में सूजन पैदा कर देती है। इससे वसायुक्त पट्टिका को ढकने वाली रेशेदार "टोपी" कमजोर हो जाती है, जिससे उसके फटने की संभावना बढ़ जाती है। प्लाक का फटना एक गंभीर घटना है जिससे थक्का बनता है और अंत में दिल का दौरा पड़ सकता है।

कैसे रखें अपने ओरल हेल्थ का ध्यान (How To Take Care Of Your Oral Health)

  • दिन में दो बार ब्रश करें (सुबह और रात)
  • हर 6 महीने में डेंटल चेकअप कराएं
  • मीठा और चिपचिपा भोजन कम करें
  • फ्लॉसिंग को दिनचर्या में शामिल करें
  • धूम्रपान और तंबाकू से बचें

