Heart Attack Linked With Oral Hygiene: दांतों की गंदगी से जुड़ा है दिल का खतरा! स्टडी में मिला कनेक्शन

बायोफिल्म छिपी रहने पर भी उसके कुछ हिस्से टूटकर अलग हो सकते हैं। बाहर निकलने पर, बैक्टीरिया आर्टरीज की दीवार में सूजन पैदा कर देती है। इससे वसायुक्त पट्टिका को ढकने वाली रेशेदार "टोपी" कमजोर हो जाती है, जिससे उसके फटने की संभावना बढ़ जाती है। प्लाक का फटना एक गंभीर घटना है जिससे थक्का बनता है और अंत में दिल का दौरा पड़ सकता है।