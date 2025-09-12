Heart Attack Linked With Oral Hygiene: दांतों की गंदगी से जुड़ा है दिल का खतरा! स्टडी में मिला कनेक्शन

Poor Dental Health Heart Risk: हाल ही में एक स्टडी में पाया गया है कि खराब ओरल हेल्थ हार्ट अटाक के खतरे को बढ़ा सकती है। इसकेसाथ ही ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के खतरों को भी बढ़ा सकती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल में प्रकाशित इस स्टडी में पायागया कि ओरल हेल्थ हामेर दिल की सेहत पर गहरा प्रभाव डालती है। आइए जानते हैं।
इस शोध में 40 प्रतिशत से ज्यादा हार्ट आर्टरीज के प्लाक में मौखिक बैक्टीरिया, विशेष रूप से विरिडन्स स्ट्रेप्टोकोकी, के डीएनए की खोज की गई। ये बैक्टीरिया न केवल मौजूद थे, बल्कि आर्टरीज को ब्लाक करने वाले प्लाक के अंदर गहराई तक जमा पाए गए।
बायोफिल्म छिपी रहने पर भी उसके कुछ हिस्से टूटकर अलग हो सकते हैं। बाहर निकलने पर, बैक्टीरिया आर्टरीज की दीवार में सूजन पैदा कर देती है। इससे वसायुक्त पट्टिका को ढकने वाली रेशेदार "टोपी" कमजोर हो जाती है, जिससे उसके फटने की संभावना बढ़ जाती है। प्लाक का फटना एक गंभीर घटना है जिससे थक्का बनता है और अंत में दिल का दौरा पड़ सकता है।