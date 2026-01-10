Cancer Diabetes Cause: आपकी थाली में छिपी ये एक चीज, आपके शरीर में कैंसर और डायबिटीज दोनों को एक साथ बढ़ा रही है!

Cancer Diabetes Cause (image- gemini AI)
Cancer Diabetes Cause: आज की इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें न तो ठीक से खाने की फुर्सत है और न ही खाना बनाने की। अब बात आती है कि जब फुर्सत नहीं है, तो हम भूखे तो नहीं रहते हैं न? खाना तो खाते ही हैं और इसी चक्कर में हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि 'रेडी टू कुक' या फिर डिब्बाबंद खाने को प्राथमिकता देते हैं। दूसरी तरफ, हम लोग बनाए गए खाने को लंबे समय तक चलाने के लिए फूड प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं।
यही फूड प्रिजर्वेटिव्स हमारे शरीर में कैंसर और डायबिटीज का खतरा बढ़ा रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे प्रिजर्वेटिव्स और डिब्बाबंद सामग्री से कैंसर और डायबिटीज बढ़ती है? इसके कारण क्या होते हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
हाल ही में हुए अध्ययनों में यह बात सामने आयी है कि प्रिजर्वेटिव्स वाले खाने के ज्यादा सेवन से हमारे शरीर में कैंसर और डायबिटीज का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स नाम के रसायनों का प्रयोग मांस को गुलाबी रंग देने के लिए और बैक्टीरिया से बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये रसायन शरीर में डायबिटीज का खतरा 27% तक बढ़ा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कैंसर को भी ये काफी हद तक ट्रिगर करते हैं।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं, बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पद्धति से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
