10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Cancer Diabetes Cause: आपकी थाली में छिपी ये एक चीज, आपके शरीर में कैंसर और डायबिटीज दोनों को एक साथ बढ़ा रही है!

Cancer Diabetes Cause: आजकल कैंसर और डायबिटीज के मरीज इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं कि उनके इलाज से पहले उनका बचाव जरूरी है। आइए जानते हैं कि कैसे फूड प्रिजर्वेटिव्स (Preservatives) हमारे शरीर में कैंसर और डायबिटीज का खतरा बढ़ा रहे हैं। इसके बचाव के उपाय क्या हैं और कैसे इनका सही उपयोग करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 10, 2026

Cancer Diabetes Cause

Cancer Diabetes Cause (image- gemini AI)

Cancer Diabetes Cause: आज की इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें न तो ठीक से खाने की फुर्सत है और न ही खाना बनाने की। अब बात आती है कि जब फुर्सत नहीं है, तो हम भूखे तो नहीं रहते हैं न? खाना तो खाते ही हैं और इसी चक्कर में हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि 'रेडी टू कुक' या फिर डिब्बाबंद खाने को प्राथमिकता देते हैं। दूसरी तरफ, हम लोग बनाए गए खाने को लंबे समय तक चलाने के लिए फूड प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं।
यही फूड प्रिजर्वेटिव्स हमारे शरीर में कैंसर और डायबिटीज का खतरा बढ़ा रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे प्रिजर्वेटिव्स और डिब्बाबंद सामग्री से कैंसर और डायबिटीज बढ़ती है? इसके कारण क्या होते हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए।

प्रिजर्वेटिव्स का कैंसर से संबंध कैसे है?(Food Preservatives Risk)

हाल ही में हुए अध्ययनों में यह बात सामने आयी है कि प्रिजर्वेटिव्स वाले खाने के ज्यादा सेवन से हमारे शरीर में कैंसर और डायबिटीज का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स नाम के रसायनों का प्रयोग मांस को गुलाबी रंग देने के लिए और बैक्टीरिया से बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये रसायन शरीर में डायबिटीज का खतरा 27% तक बढ़ा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कैंसर को भी ये काफी हद तक ट्रिगर करते हैं।

किन चीजों में ज्यादा होते हैं ये प्रिजर्वेटिव्स?(Food Preservatives)

  • प्रोसेस्ड मीट
  • डिब्बाबंद स्नैक्स
  • सॉफ्ट ड्रिंक्स
  • डिब्बाबंद सब्जियों और फलों में

प्रिजर्वेटिव्स से बचाव के उपाय क्या होते हैं?( Processed Meat Facts)

  • हमेशा ताजा खाना खाएं।
  • कोई भी सामान खरीदने से पहले लेबल जरूर पढ़ें।
  • प्रोसेस्ड मीट के सेवन से बचें।
  • जितना हो सके अपने खाने में एंटी-ऑक्सीडेंट्स को शामिल करें।

फूड प्रिजर्वेटिव्स का सही उपयोग(Diabetes Prevention)

  • कम मात्रा में काम में लें।
  • सही जगह स्टोर करें।
  • इनके प्राकृतिक विकल्पों का उपयोग करें।
  • प्रोसेस्ड सामग्री का उपयोग करने से पहले उसको कुछ देर भिगोकर रखें।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं, बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पद्धति से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो आज ही बदलें अपनी रोटी बनाने की तकनीक! क्या जली हुई रोटी आपको दे सकती है कैंसर?
स्वास्थ्य
Cancer Prevention

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

10 Jan 2026 12:02 pm

Hindi News / Health / Cancer Diabetes Cause: आपकी थाली में छिपी ये एक चीज, आपके शरीर में कैंसर और डायबिटीज दोनों को एक साथ बढ़ा रही है!

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो आज ही बदलें अपनी रोटी बनाने की तकनीक! क्या जली हुई रोटी आपको दे सकती है कैंसर?

Cancer Prevention
स्वास्थ्य

Knee Injection: घुटने बदलवाने की टेंशन खत्म! अब एक इंजेक्शन से शरीर खुद बनाएगा कार्टिलेज, नयी रिसर्च में बड़ा खुलासा

knee Injection
स्वास्थ्य

Typhoid Outbreak in India: क्या आपके नल से पानी आ रहा है या बीमारी? नोएडा से हैदराबाद तक फैल रही महामारी

Typhoid Outbreak in India
स्वास्थ्य

हर 5 में से 1 इंसान को Cancer का खतरा! WHO की चेतावनी, कैंसर सर्जन से जानें बचने के उपाय

Lung cancer Cases
स्वास्थ्य

Hello Doctor: गैस-एसिडिटी को मामूली समझने की भूल न करें, SMS के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर ने दी बड़ी चेतावनी

hello doctor
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.