Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो आज ही बदलें अपनी रोटी बनाने की तकनीक! क्या जली हुई रोटी आपको दे सकती है कैंसर?

Cancer Prevention: आपने कभी गौर किया है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो बिल्कुल सफेद रोटी बनना बहुत मुश्किल होता है। उस रोटी पर कई हल्के और गहरे भूरे रंग के चकत्ते हो जाते हैं और बहुत ज्यादा जल जाने पर वे स्वाद में कड़वे लगते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब कोई नया व्यक्ति रोटी बनाना सीख रहा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह जली हुई रोटी खाना आपको कैंसर का शिकार बना सकता है? जी हां, कैंसर विशेषज्ञों ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह जानकारी शेयर की है कि जली हुई रोटी कैंसर का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं कि कैंसर का जली हुई रोटी और ब्रेड से क्या संबंध है? जली हुई रोटी खाने के नुकसान क्या होते हैं और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए?