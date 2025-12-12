Shubman Gill Lean Body Secrets: कैसे स्मार्ट ट्रेनिंग और नेचुरल क्लीन ईटिंग ने बदली उनकी परफॉर्मेंस और फिजीक

Shubman Gill Lean Body Secrets: क्रिकेट मैदान पर शुभमन गिल की फुर्ती, उनकी स्टैमिना और lean फिजीक देखकर अक्सर लगता है कि इसमें कोई खास रहस्य छिपा है। लेकिन गिल खुद मानते हैं कि उनकी फिट बॉडी किसी जादू का नतीजा नहीं, बल्कि स्मार्ट ट्रेनिंग, क्लीन ईटिंग और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का संयोजन है। भारी-भरकम जिम रूटीन के बजाय वे उन एक्सरसाइज पर भरोसा करते हैं जो बॉडी को Functional और तेज बनाती हैं। इसी तरह उनकी डाइट भी सादी लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर होती है।अगर आपको भी गिल की तरह Lean & Clean बॉडी चाहिए, तो यहां हैं कुछ आसान फिटनेस रूटीन जो आपकी मदद कर सकते हैं।