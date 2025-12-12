12 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Shubman Gill Lean Body Secrets: कैसे स्मार्ट ट्रेनिंग और नेचुरल क्लीन ईटिंग ने बदली उनकी परफॉर्मेंस और फिजीक

Shubman Gill Lean Body Secrets: भारतीय टेस्ट टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से नहीं, बल्कि अपनी फिटनेस से भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं।अगर आप भी शुभमन की तरह एक लीन, स्ट्रॉन्ग और शेप्ड बॉडी चाहते हैं, तो उनकी फिटनेस रूटीन और क्लीन डाइट से बहुत कुछ सीख सकते हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 12, 2025

Fitness routine like Shubman Gill|फोटो सोर्स -shubmangill/Instagram

Shubman Gill Lean Body Secrets: क्रिकेट मैदान पर शुभमन गिल की फुर्ती, उनकी स्टैमिना और lean फिजीक देखकर अक्सर लगता है कि इसमें कोई खास रहस्य छिपा है। लेकिन गिल खुद मानते हैं कि उनकी फिट बॉडी किसी जादू का नतीजा नहीं, बल्कि स्मार्ट ट्रेनिंग, क्लीन ईटिंग और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का संयोजन है। भारी-भरकम जिम रूटीन के बजाय वे उन एक्सरसाइज पर भरोसा करते हैं जो बॉडी को Functional और तेज बनाती हैं। इसी तरह उनकी डाइट भी सादी लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर होती है।अगर आपको भी गिल की तरह Lean & Clean बॉडी चाहिए, तो यहां हैं कुछ आसान फिटनेस रूटीन जो आपकी मदद कर सकते हैं।

हार्डकोर ट्रेनिंग से बनती है मजबूत बॉडी

शुभमन का वर्कआउट बिल्कुल आसान नहीं होता। जिम में वे ऐसे एक्सरसाइज करते हैं जो पूरे शरीर की ताकत और परफॉर्मेंस को एक साथ बढ़ाते हैं। उनकी ट्रेनिंग में डेडलिफ्ट शामिल है, जो बैक और हैमस्ट्रिंग को मजबूत बनाती है; स्क्वैट्स, जो लेग पावर और बैलेंस को बेहतर करते हैं; और बेंच प्रेस, जो चेस्ट और अपर बॉडी को ताकत देता है। शुभमन सिर्फ मसल्स बनाने पर फोकस नहीं करते, बल्कि पूरी बॉडी की एथलेटिक क्षमता को उभारने पर काम करते हैं। इसी वजह से वे कोर स्ट्रेंथ पर खास ध्यान देते हैं प्लैंक, मेडिसिन बॉल एक्सरसाइज और स्टेबिलिटी ट्रेनिंग उनकी रोज की प्रैक्टिस का अहम हिस्सा हैं।

HIIT और कार्डियो से बढ़ती है स्टैमिना

गिल की फिटनेस का एक बड़ा राज़ उनका कार्डियो सेशन है। वे सिर्फ जिम तक सीमित नहीं रहते, बल्कि ग्राउंड पर भी जमकर पसीना बहाते हैं। उनके रूटीन में हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT), रनिंग ड्रिल्स, स्प्रिंट प्रैक्टिस, स्विमिंग और साइक्लिंग शामिल हैं। इन वर्कआउट्स से उनका हार्ट मज़बूत रहता है, स्टैमिना बढ़ती है और उनकी बॉडी हमेशा शार्प और टोंड बनी रहती है।

ग्लूटेन-फ्री और क्लीन डाइट है उनकी पसंद

शुभमन खाने को लेकर बहुत सजग रहते हैं। उनकी डाइट सादी, नेचुरल और पौष्टिक होती है। वे ज्यादातर ग्लूटेन-फ्री फूड लेते हैं ताकि शरीर हल्का और एक्टिव रहे।उनकी डाइट में आमतौर पर ये चीजें शामिल रहती हैं ब्राउन राइस और ग्लूटेन-फ्री ब्रेड, ताजे फल और ग्रीन वेजिटेबल्स वहीं हेल्दी फैट्स जैसे एवोकाडो, नट्स, सीड्स और ऑलिव ऑयल और लीन प्रोटीन के लिए चिकन, मछली, अंडे।यह सब न सिर्फ बॉडी को मसल्स बनाने में मदद करता है, बल्कि रिकवरी भी तेज होती है।

शुगर और प्रोसेस्ड फूड से दूरी

फिटनेस में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी कुंजी है, और शुभमन इसे बखूबी समझते हैं। इसलिए वे चीनी, जंक फूड और प्रोसेस्ड स्नैक्स से काफी दूर रहते हैं। ऐसा करने से उनके ऊर्जा स्तर स्थिर रहते हैं और बॉडी में इंफ्लेमेशन भी कम होता है।

हाइड्रेशन है सबसे बड़ा हथियार

लंबे मैचों और लगातार ट्रेनिंग के दौरान हाइड्रेशन बेहद जरूरी है। शुभमन खूब पानी पीते हैं और दिनभर खुद को हाइड्रेट रखते हैं। इससे मसल्स की थकान कम होती है और रिकवरी Better होती है।

Shubman Gill

Published on:

12 Dec 2025 10:09 am

Hindi News / Lifestyle News / Shubman Gill Lean Body Secrets: कैसे स्मार्ट ट्रेनिंग और नेचुरल क्लीन ईटिंग ने बदली उनकी परफॉर्मेंस और फिजीक

