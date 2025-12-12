12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Geminids Meteor Shower 2025: दिसंबर में आसमान में दिखेगा जादुई नजारा, जानें कब और कैसे देख सकते हैं

Geminids Meteor Shower 2025: आपके पास 13-15 दिसंबर को भारत में जेमिनिड्स उल्कापात (Geminids meteor shower) देखने का शानदार मौका है। Rocky Asteroid 3200 Phaethon से आने वाला यह साल का सबसे खूबसूरत खगोलीय नजारा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyanka

Dec 12, 2025

Geminids viewing tips India Geminids meteor shower 2025

जेमिनिड्स उल्का वर्षा 2025| Photo: AI

Geminids Meteor Shower 2025: आसमान में घंटों तारों को निहारने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस दिसंबर में भारत के आसमान में एक खास खगोलीय (Astronomical) घटना देखने को मिलेगी। 13 से 15 दिसंबर के बीच जेमिनिड्स उल्कापात (Geminids Meteor Shower) अपनी पूरी चमक के साथ नजर आने वाला है। यह साल का सबसे शानदार उल्कापात माना जाता है। आप इसे अंधेरी और साफ जगहों पर जा कर प्रति घंटे 100 से ज्यादा टूटते तारो को देख सकते हैं, और इसकी खूबसुरती का मजा ले सकते हैं।

Geminids Meteor | क्या है जेमिनिड्स की खासियत

Geminids Meteor Shower 2025: ज्यादातर उल्कापात धूमकेतुओं से आते हैं, लेकिन जेमिनिड्स की उत्पति एक चट्टानी क्षुद्रग्रह (Rocky Asteroid) 3200 फेथॉन (Phaethon) से होती है। इसी वजह से इनकी चमकीली और मोटी पैटर्न देखने में बेहद सुंदर लगते हैं। कुछ उल्कापिंड तो इतने चमकीले होते हैं कि मानो आप फिल्मी दृश्य ( Movie Scene) देख रहे हो।

Geminids meteor shower kaise dekhe | कैसे और कब देखें भारत में?

यदि आप भारत में इसे देखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा समय आधी रात के बाद से लेकर सूरज निकलने से पहले तक का है। क्योंकि इस वक्त मिथुन तारामंडल (Gemini constellation) पूर्वी आकाश में ऊपर उठता है। हालांकि मिथुन तारामंडल को ढूंढना जरूरी नहीं है, लेकिन रात बढ़ने के साथ ये ऊंचाई पर होती है। विशेषज्ञ डॉ. सुमा देवांगन (Dr. Suma Devangan) जो कि सीनियर वैज्ञानिक हैं ( इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA), पुणे ) कम से कम एक घंटे तक इसे देखने की सलाह देती हैं क्योंकि उल्काएं अचानक झुंड में दिखाई देती हैं और हमारी आंखों को अंधेरे में ढलने में समय लगता है।

अच्छे एक्सपीरियंस के लिए टिप्स

लाइट और प्रदूषण आपके इस एक्सपीरियंस को खराब कर सकता है, इसलिए जितनी अंधेरी जगह होगी उतना ज्यादा अच्छा होगी। आप घर की छत, किसी गांव के खेत, खुला पार्क या पहाड़ी जगह पर अच्छे से इसे देख सकेंगे। खुला आसमान जरूरी है ताकि पेड़ या बिल्डिंग्स नजारे में बाधा न डालें।

इस नजारे के लिए आपको दूरबीन या टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। चटाई या झुकने वाली कुर्सी ( Reclining Chair) पर लेट जाएं, गर्म कपड़े पहनें, और देखने से 20-30 मिनट पहले फोन को दूर रख दें ताकि आंखें खुद को अंधेरे में ढल पाएं।

जेमिनिड उल्काएं मिथुन तारामंडल से निकलती प्रतीत होती हैं पर आकाश में कहीं भी दिख सकते हैं। कुछ धुंधली रेखाएं होती हैं तो कुछ चमकीले आतिशबाजी जैसे दिखाई देते हैं।

ये भी पढ़ें

टैरो राशिफल 7 दिसंबर 2025 : मेष को नई पार्टनरशिप, वृषभ को संघर्ष, मकर को धन लाभ, मिथुन की तरक्की, कन्या के आय स्रोत बढ़ेंगे, वृश्चिक को बड़ी जिम्मेदारी
राशिफल
Tarot Card Reading 7 December 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

12 Dec 2025 11:25 am

Hindi News / Lifestyle News / Geminids Meteor Shower 2025: दिसंबर में आसमान में दिखेगा जादुई नजारा, जानें कब और कैसे देख सकते हैं

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

मैदान बदल गया, पर उनका 'Never Give Up Attitude' आज भी मिसाल बना हुआ है

Yuvraj singh Birthday, Yuvraj singh Birthday 2025, Yuvraj singh,
लाइफस्टाइल

Turmeric and Amla Drink: सुबह का गोल्डन-ग्रीन टॉनिक, आंवला-हल्दी पानी से हेल्थ को मिलेगी नई चमक

ayurvedic detox drink, gut health detox drink, metabolism boost home remedies,
लाइफस्टाइल

Shubman Gill fitness: क्रिकेटर जैसी स्टैमिना चाहिए? जानिए शुभमन गिल के पसंदीदा क्विक मील्स

Shubman Gill gym training, natural clean eating benefits, athlete diet plan India,
लाइफस्टाइल

Kanchipuram Saree For Modern Brides: ट्रेंड में वापसी, कांचीपुरम साड़ी कैसे बन गई नई जेनरेशन की स्टाइल आइकन?

Kanjivaram Saree, Kanchipuram Silk Saree, Bridal Kanchipuram Saree, Celebrity Kanjivaram Saree Looks,
फैशन

ग्रीन टी पीने का सही वक्त, जानिए वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहती है?

Green Tea Side Effects Green Tea is best in Morning
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.