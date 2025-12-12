Geminids Meteor Shower 2025: दिसंबर में आसमान में दिखेगा जादुई नजारा, जानें कब और कैसे देख सकते हैं

यदि आप भारत में इसे देखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा समय आधी रात के बाद से लेकर सूरज निकलने से पहले तक का है। क्योंकि इस वक्त मिथुन तारामंडल (Gemini constellation) पूर्वी आकाश में ऊपर उठता है। हालांकि मिथुन तारामंडल को ढूंढना जरूरी नहीं है, लेकिन रात बढ़ने के साथ ये ऊंचाई पर होती है। विशेषज्ञ डॉ. सुमा देवांगन (Dr. Suma Devangan) जो कि सीनियर वैज्ञानिक हैं ( इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA), पुणे ) कम से कम एक घंटे तक इसे देखने की सलाह देती हैं क्योंकि उल्काएं अचानक झुंड में दिखाई देती हैं और हमारी आंखों को अंधेरे में ढलने में समय लगता है।