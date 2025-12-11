Over 60 Years without Sleep: शराब पी कर भी नहीं सो पाता ये शख्स, 60 सालों से जाग ही रहा है

Over 60 years without sleep | Photo: telegrafi
Over 60 Years without Sleep: हर किसी को रामायण के रावण के भाई कुंभकरण के बारे में पता ही है। कुंभकरण अपनी नींद के लिए मशहूर था… छह महीने सोता, छह महीने जागता था। इसीलिए आज भी जब कोई जरुरत से ज्यादा सोता है तो उसे मजाक में "कुंभकरण हो क्या?" कहा जाता है।
Over 60 Years without Sleep: वहीं दूसरी तरफ, कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जब करवटें बदलते-बदलते सुबह हो जाती है, लेकिन नींद आती नहीं है। ये हम सबके साथ कभी न कभी होता ही है। पर सोचिए, अगर 60 साल से एक रात भी ठीक से नींद न आई हो तो कैसा लगेगा? सोच में पड़ गए न?
जी हां… वियतनाम के एक किसान थाई नगोक की यही हकीकत है। 80 साल के इस बुजुर्ग को 1960 के दशक के बाद से कभी नींद नहीं आई है। पूरे 6 दशक से ये बिना सोए जी रहे हैं। ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, उतनी ही हैरान करने वाली भी है।
वियतनाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले 80 वर्षीय किसान Thai Ngoc की कहानी किसी अजूबे से कम नहीं है। 1960 के दशक में एक तेज बुखार के बाद से इन्हें नींद आना बंद हो गई और पिछले 60 सालों से ये एक पल भी नहीं सोए हैं। डॉक्टरों की दवाइयां और हॉस्पिटल के इलाज तक कुछ भी काम नहीं आया। रात में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब थाई खेतों में काम करते रहते हैं क्योंकि चुपचाप बैठना उनके लिए नामुमकिन है।
हैरानी की बात यह है कि बिना नींद के भी इनकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त है और ये 50 किलो वजन उठाकर 4 किलोमीटर आराम से चल लेते हैं। शाम को ये अपनी घर की बनी चावल की शराब (Liquor) पीते हैं जिससे थोड़ी थकान तो आती है लेकिन नींद फिर भी नहीं आती है। कभी-कभार एक-दो घंटे की झपकी मिल जाती है। मेडिकल साइंस के लिए थाई एक पहेली हैं क्योंकि इतने लंबे समय तक बिना नींद के जीना लगभग असंभव माना जाता है।
थाई नगोक बताते हैं कि 1960 के शुरुआती दौर में उन्हें अचानक तेज बुखार आया था। उसके बाद से ही उनकी नींद गायब हो गई। डॉक्टर की दवाईयां भी काम नहीं आईं। हॉस्पिटल वाले भी इस अजीबोगरीब हालत की कोई वजह नहीं बता पाए हैं।
Vietnam Net को दिए एक इंटरव्यू में थाई कहते हैं कि "बहुत तकलीफदेह है यह। दूसरों को सोते देखता हूं तो जलन होती है। रातों में मैं खेत में निकल जाता हूं, मिट्टी खोदता हूं क्योंकि बैठे रहना बर्दाश्त नहीं होता।" वो आगे कहते हैं कि "अजीब बात है, ना मैं दूसरों से दोगुना काम करता हूं फिर भी मेरी जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं है।"
थाई के परिवार वाले अभी भी इस बीमारी से हैरान हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वियतनाम युद्ध (1955-1975) का Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) इसकी वजह हो सकता है।
2023 में अमेरिकी यूट्यूबर Drew Binsky जो दुनिया के सभी 197 देश घूम चूके हैं थाई से मिलने वियतनाम गए थे। ड्रू बताते हैं कि "मैं एरिजोना से दो दिन की यात्रा करके दक्षिण वियतनाम के एक छोटे से गांव में पहुंचा। मैं पूरी रात उनके साथ जागा ताकि देख सकूं कि सच में वो रातों में सोते हैं या नहीं।"
Dr. Nguyen Gia Thieu (Psychiatric Hospital of Quang Nam Province, Vietnam) के मुताबिक इतने लंबे समय तक बिना नींद के जीना लगभग नामुमकिन है। इंसानी शरीर को नींद की सख्त जरुरत होती है। हो सकता है कि थाई को बहुत कम नींद आती हो जो उन्हें याद नहीं रहती, या फिर उनका शरीर किसी अनोखे तरीके से काम कर रहा हो।
