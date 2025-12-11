Over 60 Years without Sleep: शराब पी कर भी नहीं सो पाता ये शख्स, 60 सालों से जाग ही रहा है

वियतनाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले 80 वर्षीय किसान Thai Ngoc की कहानी किसी अजूबे से कम नहीं है। 1960 के दशक में एक तेज बुखार के बाद से इन्हें नींद आना बंद हो गई और पिछले 60 सालों से ये एक पल भी नहीं सोए हैं। डॉक्टरों की दवाइयां और हॉस्पिटल के इलाज तक कुछ भी काम नहीं आया। रात में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब थाई खेतों में काम करते रहते हैं क्योंकि चुपचाप बैठना उनके लिए नामुमकिन है।