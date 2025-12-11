11 December 2025,

Thursday

लाइफस्टाइल

Over 60 Years without Sleep: शराब पी कर भी नहीं सो पाता ये शख्स, 60 सालों से जाग ही रहा है

Over 60 Years without Sleep: वियतनाम के 80 वर्षीय थाई नगोक 60 सालों से एक रात भी नहीं सोए हैं। मेडिकल साइंस के लिए भी पहेली बने इस अनोखे किसान की हैरान करने वाली कहानी। आइए जानते हैं इस अनोखे इंसान के बारे में जो सोता ही नहीं है।

भारत

image

Priyanka

Dec 11, 2025

Thai Ngoc sleeplessness mystery Over 60 years without sleep

Over 60 years without sleep | Photo: telegrafi

Over 60 Years without Sleep: हर किसी को रामायण के रावण के भाई कुंभकरण के बारे में पता ही है। कुंभकरण अपनी नींद के लिए मशहूर था… छह महीने सोता, छह महीने जागता था। इसीलिए आज भी जब कोई जरुरत से ज्यादा सोता है तो उसे मजाक में "कुंभकरण हो क्या?" कहा जाता है।

Over 60 Years without Sleep: वहीं दूसरी तरफ, कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जब करवटें बदलते-बदलते सुबह हो जाती है, लेकिन नींद आती नहीं है। ये हम सबके साथ कभी न कभी होता ही है। पर सोचिए, अगर 60 साल से एक रात भी ठीक से नींद न आई हो तो कैसा लगेगा? सोच में पड़ गए न?

6 दशक से सोया नहीं ये शख्स

जी हां… वियतनाम के एक किसान थाई नगोक की यही हकीकत है। 80 साल के इस बुजुर्ग को 1960 के दशक के बाद से कभी नींद नहीं आई है। पूरे 6 दशक से ये बिना सोए जी रहे हैं। ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, उतनी ही हैरान करने वाली भी है।

कौन हैं थाई नगोक?

वियतनाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले 80 वर्षीय किसान Thai Ngoc की कहानी किसी अजूबे से कम नहीं है। 1960 के दशक में एक तेज बुखार के बाद से इन्हें नींद आना बंद हो गई और पिछले 60 सालों से ये एक पल भी नहीं सोए हैं। डॉक्टरों की दवाइयां और हॉस्पिटल के इलाज तक कुछ भी काम नहीं आया। रात में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब थाई खेतों में काम करते रहते हैं क्योंकि चुपचाप बैठना उनके लिए नामुमकिन है।

एक फिट है ये शख्स

हैरानी की बात यह है कि बिना नींद के भी इनकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त है और ये 50 किलो वजन उठाकर 4 किलोमीटर आराम से चल लेते हैं। शाम को ये अपनी घर की बनी चावल की शराब (Liquor) पीते हैं जिससे थोड़ी थकान तो आती है लेकिन नींद फिर भी नहीं आती है। कभी-कभार एक-दो घंटे की झपकी मिल जाती है। मेडिकल साइंस के लिए थाई एक पहेली हैं क्योंकि इतने लंबे समय तक बिना नींद के जीना लगभग असंभव माना जाता है।

कैसे हुई ये अजीब बीमारी?

थाई नगोक बताते हैं कि 1960 के शुरुआती दौर में उन्हें अचानक तेज बुखार आया था। उसके बाद से ही उनकी नींद गायब हो गई। डॉक्टर की दवाईयां भी काम नहीं आईं। हॉस्पिटल वाले भी इस अजीबोगरीब हालत की कोई वजह नहीं बता पाए हैं।

कैसी है रोजमर्रा की जिंदगी?

Vietnam Net को दिए एक इंटरव्यू में थाई कहते हैं कि "बहुत तकलीफदेह है यह। दूसरों को सोते देखता हूं तो जलन होती है। रातों में मैं खेत में निकल जाता हूं, मिट्टी खोदता हूं क्योंकि बैठे रहना बर्दाश्त नहीं होता।" वो आगे कहते हैं कि "अजीब बात है, ना मैं दूसरों से दोगुना काम करता हूं फिर भी मेरी जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं है।"

असली वजह क्या है?

थाई के परिवार वाले अभी भी इस बीमारी से हैरान हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वियतनाम युद्ध (1955-1975) का Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) इसकी वजह हो सकता है।

Youtuber ने देखी है हकीकत

2023 में अमेरिकी यूट्यूबर Drew Binsky जो दुनिया के सभी 197 देश घूम चूके हैं थाई से मिलने वियतनाम गए थे। ड्रू बताते हैं कि "मैं एरिजोना से दो दिन की यात्रा करके दक्षिण वियतनाम के एक छोटे से गांव में पहुंचा। मैं पूरी रात उनके साथ जागा ताकि देख सकूं कि सच में वो रातों में सोते हैं या नहीं।"

क्या कहती है Medical science ?

Dr. Nguyen Gia Thieu (Psychiatric Hospital of Quang Nam Province, Vietnam) के मुताबिक इतने लंबे समय तक बिना नींद के जीना लगभग नामुमकिन है। इंसानी शरीर को नींद की सख्त जरुरत होती है। हो सकता है कि थाई को बहुत कम नींद आती हो जो उन्हें याद नहीं रहती, या फिर उनका शरीर किसी अनोखे तरीके से काम कर रहा हो।

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Published on:

11 Dec 2025 09:00 pm

Hindi News / Lifestyle News / Over 60 Years without Sleep: शराब पी कर भी नहीं सो पाता ये शख्स, 60 सालों से जाग ही रहा है

