Woman with strange Disease : हर दिन 70 रोटी खाकर भी ये महिला है कमजोर, जानिए ऐसी कौन-सी बीमारी से है ग्रस्त?

कई मंजू की समस्या मानसिक नहीं, बल्कि एक तरह की व्यवहारिक लत बन गई है। उसे रोटी खाने की आदत छोड़कर धीरे-धीरे संतुलित आहार की ओर लाना जरूरी है। डॉक्टर ने परिवार को सलाह दी कि उन्हें खिचड़ी, फलों, दलिया, और अन्य पौष्टिक आहार पर ध्यान देना चाहिए। इससे उसके शरीर को जरूरी पोषण मिलेगा और अनावश्यक रूप से अधिक रोटी खाने की आदत में सुधार आएगा। दूसरी दवाएं लेने पर मंजू को लूज मोशन की समस्या हो जाती है, इसलिए फिलहाल उसे केवल हल्का, सुपाच्य और संतुलित आहार देने की सलाह दी गई है। डॉ. अर्जुन राज ने बताया कि ये एक प्रकार की दुर्लभ बीमारी है। इस तरह के केस भी कम ही आते हैं। ये मनोचिकित्सा से जुड़ा हो सकता है। ऐसी बीमारी का इलाज आयुर्वेद में संभव है।