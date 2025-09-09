Brain Disease: इस नई खोज से 55 मिलियन मरीजों को लाभ, इस दिमाग की बीमारी का मिनटों में चलेगा पता

इस टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सस्ता, आसान और कम समय में हो जाता है। इसके चलते छोटे-छोटे क्लीनिक और डॉक्टर भी अब Alzheimer’s का पता लगा पाएंगे। खासकर उन इलाकों में जहां बड़े अस्पताल या आधुनिक जांच सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह टेस्ट सिर्फ एक शुरुआती जांच है। इसके बाद डॉक्टर पूरी मेडिकल जांच और रोगी की हिस्ट्री के साथ मिलाकर सही इलाज तय करते हैं। इससे पहले की स्थिति और ज्यादा बिगड़े, इलाज जल्दी शुरू किया जा सकेगा।