Brain Eating Amoeba : बच्चे को बचा लें इस दिमाग खाने वाले कीड़ा से, केरल में 9 साल की बच्ची को बनाया शिकार, जानिए क्या है ये और कैसे बचें

दरअसल, यह कोई आम कीड़ा नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक परजीवी अमीबा है। इसका वैज्ञानिक नाम है निग्लेरिया फाउलेरी (Naegleria fowleri)। यह पानी में पाया जाता हैऔर अमीबिक मोंनिगोएन्सेफलाइटिस नाम की बिमारी का कारण बनता है। यह अमीबा नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है और सीधे दिमाग तक पहुंचकर दिमाग की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि इसे लोग ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं।