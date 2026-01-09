चुपके से Cancer को खत्म कर रही है आपकी शुगर की दवा? जानें रिसर्च में क्या हुआ खुलासा

इस बात को साफ समझना जरूरी है कि मेटफॉर्मिन कैंसर की दवा नहीं है। कुछ स्टडीज़ में यह देखा गया है कि लंबे समय तक मेटफॉर्मिन लेने वाले डायबिटीज मरीजों में कोलन और लिवर कैंसर का जोखिम थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये स्टडीज़ केवल संबंध दिखाती हैं, पक्का सबूत नहीं। आज भी मेटफॉर्मिन को कैंसर के इलाज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे लेकर कुछ क्लीनिकल ट्रायल जरूर चल रहे हैं, लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।